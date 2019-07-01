«То, что сделали, не работает». Преподаватель Лицея БГУ - о старой и новой системах подсчета баллов ЦТ

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад абитуриенты узнали свои баллы за ЦТ по математике — и возмутились . Оказалось, если допустить всего три ошибки, можно «скатиться» до 85, зато если едва ли не случайно «натыкаешь» правильно несколько заданий в части А, то получишь целых 40 баллов. Это стало возможным из-за новой системы подсчета результатов ЦТ, которую ввели в этом году. Преподаватель химии Лицея БГУ Андрей Кульша уверен: нововведение позволит попадать в вузы более слабым абитуриентам, но при этом система не так уж плоха — нужно просто понимать, как именно с ней работать. Специально для TUT.BY учитель объяснил что к чему.

Графики, в которых не указан источник, носят иллюстративный характер для понимания объяснений и не базируются на статистике РИКЗ.



Андрей Кульша. Фото: из личного архива

Почему старая система подсчета баллов (на самом деле) устраивала всех

До 2019 года результат теста зависел от количества выполненных в нем заданий абитуриентом. Сделал легкое задание — получил 1 балл, сделал сложное — получил 3−4. Конечный результат абитуриента отражал, насколько именно он усвоил школьную программу. Получил 40 баллов? Значит, грубо говоря, усвоил примерно 40% всего, что преподают в школе.

Типичное распределение результата выглядело примерно так: максимум вначале, затем резкий спад, большое плато и в конце снова спад. И этот начальный максимум не был на уровне 50 баллов — обычно где-то 25−30. Это оттого, что у очень слабых абитуриентов всегда есть шанс что-то угадать. Даже если взять и посадить за тест в прямом смысле обезьян, которые не знают ничего, в среднем они «натыкают» баллов на 15. В случае с абитуриентами на этот результат накладываются какие-то знания. Итог: где-то угадал, где-то вспомнил, результат — 30.





Самые мотивированные на обучение в вузе находятся в районе области, указанной на графике: где-то от 40 баллов идет уже адекватное ранжирование абитуриентов. Те, кто набирали ниже 40 баллов, — слабые выпускники. ЦТ по старой системе отлично выполняло задачу отсеивания таких учеников и по сути не допускало их к конкурсу в университеты (кроме тех, где недобор). Но главное: люди, которые набирали от 40 баллов, хорошо ранжировались. И поэтому могли честно конкурировать уже друг с другом.

Коротко: Результат показывал процент знания конкретного абитуриента.

Слабые выпускники хорошо отсеивались.

Влияние угадывания было незначительным для конкурирующих между собой людей со знаниями выше среднего.

В чем суть новой системы?

Теперь же решили воспользоваться международным опытом — привести все шкалы по разным предметам к единой. Смысл теперь не в том, насколько отдельный человек хорошо знает программу, а в том, насколько он хорошо знает ее в сравнении со средним абитуриентом по стране.

В целом все осталось примерно так же: тот, кто сильнее, набирает больше — как по старой, так и по новой шкале. Но шкала ранжирования стала где-то гуще, а где-то реже — разброс в 10 баллов в разных частях шкалы может быть совершенно не равнозначным.

По таблице получается, что случайное угадывание нескольких заданий в А части даст резкий взлет баллов (вплоть до 50), затем идет практически линейный участок (от 50 до 80) и уже от 80 до 100 снова сильный разброс, где ты можешь допустить пару ошибок — и резко «съехать».

Когда абитуриентов оценивают по такой шкале на практике, распределение результатов получается как бы вытянутым (по сравнению со старым) в ровный «колокольчик».





Получается, баллы не отражают, насколько ты сам по себе хорошо знаешь предмет. С математикой — скажем прямо — в среднем по стране дела категорически плохи. Поэтому получить в этом году 50 баллов — это, по большому счету, показать «никакой» результат. Если взять предмет, который традиционно сдают лучше — например, английский, — то здесь уже 50 баллов по новой системе могут о чем-то говорить. Ведь все-таки в среднем абитуриенты знают этот предмет не так уж и плохо — точно не на ноль.

В прошлом году было одинаково легко набрать 60 баллов по русскому и 30 баллов по математике. В этом — 30 по математике превратятся в 60, но 60 по русскому так и останутся 60. Одинаковая сложность по предметам трансформируется примерно в одинаковый балл. В этом смысле справедливость есть.

Коротко: «Новые» баллы не отражают реальные знания: так к ним относиться нельзя.

Результаты по системе-2019 показывают, лучше ты или хуже относительно других абитуриентов.

Новая шкала снизит разброс баллов по разным предметам (пример: раньше по физике были низкие баллы, по русскому — средние, сейчас они станут одинаково средними).

Это на что-то реально повлияет?

С точки зрения отдельного абитуриента может быть несправедливость, и очень серьезная. Особенно это касается тех, кто не самый сильный, а середнячок. В нижней части шкалы разброс за счет случайного угадывания (или неугадывания) получается большим, около 20 баллов — такова погрешность результата.

Одинаково слабые ребята могут иметь результат с разницей в 20 баллов. После двух-трех предметов разброс превращается в 40. Это много, хотя это все еще погрешность. Зато когда мы говорим об уровне, где необходима уже какая-то подготовленность (баллов 60−80), разброс результатов здесь не получится большим, потому что на этом промежутке небольшой разброс первичного балла не превращается в большой разброс тестового. Разрыв в 20 баллов между 70 и 90 — это уже не погрешность, а серьезная разница в уровне абитуриента.

Ситуация: кто-то набрал 70 по химии и 60 по математике. В сумме — 130. Другой — по химии 90, а по по математике 40. Тоже 130! Но один из абитуриентов реально круче по химии, а результат по математике у них разнится на уровне пары ошибок: оба не особо готовились. В результате может пройти тот, кому больше повезло, а не тот, кто сильнее в профильном предмете. И, когда не можешь показать разницу на ЦТ, будешь воевать за аттестат, отбивая каждый балл — именно он может стать решающим. Годовые оценки и сейчас «рисуют», а будут еще усерднее.

Суммирование остается справедливым, когда проходной балл очень высокий — там, где ни по одному предмету мы не можем опуститься ниже 70, ведь иначе просто не пройдем. Это касается специальностей, которые снимают все «сливки». Таких меньшинство: все-таки куда чаще мелькают проходные в 250−300 баллов, особенно в областных городах. У «залетных» людей, которые набрали по 50 баллов по математике, но совершенно в ней не разбираются, куда больше шанс попасть в университет.

В это время вузовские преподаватели уже и так лезут на стенку: к ним приходят совершенно неподготовленные люди. В школах натаскивают на тесты, прививают шаблонное мышление и демотивируют сам процесс обучения. Как только человек пытается рассуждать, сопоставлять и анализировать, это категорически не приветствуется. Итог: имеем способных и талантливых детей, которые оболваниваются. Они приходят в университет и просто воспроизводят заученные факты — из таких людей уже сложно что-то сделать. У преподавателей два пути: первый — искать дарования среди массы и работать с ними, второй — учить «для галочки», потому что самим уже пофиг. Чаще, конечно, выбирают последнее.

Коротко: Ценность интервала в 20 баллов получается слишком неравнозначной на «слабом» и на «сильном» уровне.

Суммирование оправдано на факультетах с высоким проходным баллом (читайте: в меньшинстве случаев).

На большинство факультетов люди со «случайными» баллами получат бóльший шанс поступить.

Произойдет снижение общего уровня абитуриентов, как следствие — упадет и ценность образования.

Усилится «война за аттестат».

Это можно «пофиксить»?

Любая задача должна комплексно решаться. Проблема не в системе подсчета баллов — она совершенно нормальная, это международная практика. Проблема в том, что правила приема старые, а система — новая.

РИКЗ ушел от процента выполнения заданий и выдал нормальное распределение, отражающее уровень абитуриента среди других. Но вместе с этим вузы (если они заинтересованы набирать сильных людей) должны были отреагировать и ввести пороговые баллы в соответствии со своим профилем. Например: если факультету нужны математики, то ему стоит ввести пороговый балл 70 по этому предмету. Если ты не набираешь его, то твоя сумма даже не рассматривается. А уже если набираешь, то конкурируй с другими достойными. Эта схема лишает факультет «залетных» поступивших, у которых случайные 50 баллов по математике, но натасканный на 90 язык.

Более того, такое нововведение позволило бы, возможно, поднять общий уровень студентов на конкретных факультетах. Это повлияло бы на качество образования в целом: и преподавателям интересно работать с сильными ребятами, и ребятам интересно, когда преподаватели хотят с ними взаимодействовать.

Возможно, это надо будет объяснять самому высокому чиновнику Беларуси: то, что сделали, не работает; работает совокупность. У нас же так: разные организации решают разные задачи и не всегда взаимодействуют между собой. Удивительно, но в стране нередко TUT.BY выступает буфером между учреждениями, ведь иначе они просто «не слышат» друг друга: не хватает пропускной способности бюрократического барьера.

Кстати, а что насчет «частично верных» ответов: это хорошее изменение?

Нажмите, чтобы узнать Скорее хорошо, чем плохо, потому что это увеличивает разрешающую способность теста. Раньше, если чуть-чуть не дорешал задание, все — ноль баллов. Теперь тест стал точнее: при том же количестве заданий мы можем получить большее количество баллов. На «угадывание» это нововведение никак не влияет. Раньше мы угадывали целое задание, сейчас — его части. Можно не угадать часть задания точно так же, как и целое. Выходит, это как будто увеличение количества заданий. Это хорошо как раз для сильных абитуриентов, у которых 1−2 сложных задания могут «скинуть» почти 10 баллов: с 100 до 91. Не решить вообще — лишить себя целых 9 баллов, решить частично — можно получить уже 97 вместо 91. Так что в этом смысле хуже не стало.