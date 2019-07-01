﻿ В Беловежской пуще рассказали, чем занимается белорусский Дед Мороз этим летом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беловежской пуще рассказали, чем занимается белорусский Дед Мороз этим летом

02.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Проживающий в Беловежской пуще главный белорусский Дед Мороз этим летом вместе с помощниками занимается заготовкой даров леса, но не отказывается и от встреч с туристами, сообщает сайт национального парка.

В Беловежской пуще рассказали, чем занимается белорусский Дед Мороз этим летом

— Белорусский Дед Мороз и его помощники, которые занимаются летом подготовкой к новому зимнему сезону, собирают грибы и ягоды, чтобы позже порадовать гостей угощениями из даров Пущанского леса, — проинформировали в нацпарке. — Они также ежедневно встречают туристические группы.

В резидентции сказочного героя напомнили, что поместье белорусского Деда Мороза встречает своих гостей в течение всего года:

— Каждый новый сезон — это новый, соответствующий порам года наряд Деда Мороза и его помощников, новое угощение после экскурсии.

В нацпарке добавили, что сейчас в Беловежской пуще разгар летнего туристического сезона. Туристы приезжают, в частности, с целью прогуляться у вольеров с животными, поучаствовать в автобусных экскурсиях по парку, покататься на велосипедах. В поместье Деда Мороза ежедневно отправляются три рейсовых автобуса. Также разработан велосипедный маршрут «Большое путешествие по национальному парку» с заездом в поместье на личном велотранспорте и велосипедах из пункта проката.

Кстати, недавно в демонстрационном вольере для диких животных национального парка появился новорожденный малыш косули. Его нашли в высокой траве жители деревни Пелище и передали находку работникам природоохранного учреждения.

Беловежская пуща — один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Его территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. В белорусской части пущи и на прилегающих землях создан Национальный парк «Беловежская пуща» площадью 150 083 га.

Поместье белорусского Деда Мороза — самый известный туристический бренд пущи. Оно занимает территорию почти в 15 гектаров. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. Поместье было открыто в декабре 2003 года. Наибольшая активность туристов наблюдается с начала декабря по январь, когда в выходные и праздничные дни автобусы к белорусскому Деду Морозу отправляются каждый час.

Источник: sb.by
Фото: npbp.by

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проживающий в Беловежской пуще главный белорусский Дед Мороз этим летом вместе с помощниками занимается заготовкой даров леса, но не отказывается
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь рассчитывает на содействие ЮНВТО при подготовке концепции развития туризма до 2035 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика