В Беловежской пуще рассказали, чем занимается белорусский Дед Мороз этим летом

Источник материала: Полымя

Проживающий в Беловежской пуще главный белорусский Дед Мороз этим летом вместе с помощниками занимается заготовкой даров леса, но не отказывается и от встреч с туристами, сообщает сайт национального парка.





— Белорусский Дед Мороз и его помощники, которые занимаются летом подготовкой к новому зимнему сезону, собирают грибы и ягоды, чтобы позже порадовать гостей угощениями из даров Пущанского леса, — проинформировали в нацпарке. — Они также ежедневно встречают туристические группы.

В резидентции сказочного героя напомнили, что поместье белорусского Деда Мороза встречает своих гостей в течение всего года:

— Каждый новый сезон — это новый, соответствующий порам года наряд Деда Мороза и его помощников, новое угощение после экскурсии.

В нацпарке добавили, что сейчас в Беловежской пуще разгар летнего туристического сезона. Туристы приезжают, в частности, с целью прогуляться у вольеров с животными, поучаствовать в автобусных экскурсиях по парку, покататься на велосипедах. В поместье Деда Мороза ежедневно отправляются три рейсовых автобуса. Также разработан велосипедный маршрут «Большое путешествие по национальному парку» с заездом в поместье на личном велотранспорте и велосипедах из пункта проката.

Кстати, недавно в демонстрационном вольере для диких животных национального парка появился новорожденный малыш косули. Его нашли в высокой траве жители деревни Пелище и передали находку работникам природоохранного учреждения.

Беловежская пуща — один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Его территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. В белорусской части пущи и на прилегающих землях создан Национальный парк «Беловежская пуща» площадью 150 083 га.

Поместье белорусского Деда Мороза — самый известный туристический бренд пущи. Оно занимает территорию почти в 15 гектаров. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. Поместье было открыто в декабре 2003 года. Наибольшая активность туристов наблюдается с начала декабря по январь, когда в выходные и праздничные дни автобусы к белорусскому Деду Морозу отправляются каждый час.