Непогода в Беларуси: поваленные деревья, беседки и нарушенное электроснабжение

Источник материала: Полымя

Беларусь вчера вечером накрыла непогода. Очевидцы в социальных сетях сообщают о поваленных деревьях и летающих беседках, сообщает БЕЛТА.





Как рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей, на данный момент только в Гомельской области зарегистрировано 120 случаев падения деревьев. «Разгул стихии продолжается уже больше часа. Подразделения МЧС работают во всех районах и борются с последствиями штормового ветра. Службы находятся в режиме повышенной готовности. Шесть районов области отключены от электроснабжения, в 16 районах — по 4-5 населенных пунктов», — отметила Ксения Шингирей.





В сети появилось видео, как в Гомеле ветром снесло железную беседку на детской площадке и повалило на припаркованные автомобили.

Также сообщается о последствиях урагана в Брестской области. В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, в некоторых деревнях Дрогичинского и Ганцевичского районов выпал крупный град. В Пинске оказались поваленными заборы и деревья во дворах и на трассе, связывающей райцентр с деревней Дубое. Отмечаются случаи, когда с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты.





Как сообщается на сайте «Белэнерго», энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение в Гомельской и Брестской областях. Так, в Брестской области в связи со сложными погодными условиями (гроза, град, сильный порывистый ветер) перебои с электричеством отмечались в населенных пунктах в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах. К восстановлению электроснабжения приступили 68 ремонтных бригад «Брестэнерго». Зафиксированы отключения 92 линий электропередачи, 1191 трансформаторной подстанции, 200 населенных пунктов и 50 ферм.









Энергетики просят соблюдать осторожность, не приближаться ближе 8 м к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электрических сетей.

Источник: БелТА