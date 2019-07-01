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Солдатская каша, парад и салют. Как пройдет День Независимости в Гродно
02.07.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Попасть на празднования Дня Независимости в Гродно можно будет через КПП. Около Кургана Славы их будет пять с утра и два — вечером,
Основные мероприятия пройдут на Кургане Славы, где с 10.00 до 14.00 часов планируются торжественный митинг и парад войск Гродненского гарнизона. Также здесь с 18.00 до 22.40 пройдет концерт, а в 22.00 — праздничный салют.
Попасть на Курган Славы можно будет через пять фильтрационно-пропускных пунктов с 10.00 до 14.00 часов и два фильтрационно-пропускных пункта с 18.00 до окончания мероприятий.
Милиция напоминает, что участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Нельзя находится на празднике в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Нельзя приходить с домашними животными и на велосипедах.
Также будет ограничено движение транспорта:
Программа праздничных мероприятий в Гродно
Курган Славы
10.00 — республиканская акция «Беларусь помнит», митинг, парад военной техники и войск Гродненского гарнизона.
11.00 — гастрономическая площадка «Смакота» с выпечкой солдатского хлеба, солдатской кашей,
11.00−14.00 — праздничный концерт с участием оркестров города и Гродненской пограничной группы «Гремел оркестр, дымилась кухня полевая»,
18.00−19.30 — концертная программа народных ансамблей белорусской песни и музыки Гродненского городского центра культуры «Цвети, Беларусь!»,
19.30−20.45 — эстрадный концерт коллективов Гродненского городского центра культуры «Я люблю Беларусь!»,
20.45−22.00 — праздничная программа музыкального театра «Рада» «Беларусь і Я»,
22.00 — республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют,
22.15−22.45 — вечерний концерт народной эстрадной студии «Миллениум» «Славім цябе, Беларусь Незалежная»
Площадь Ленина, «Арт-кафе» под открытым небом
12.00−14.00 — музыкальная программа «С праздником!»,
14.00−14.05 — областная акция «Вальс Победы»,
14.10−18.00 — концерт камерного оркестра Гродненской капеллы и коллективов Гродненского городского центра культуры «75 мирных лет»,
18.00−20.00 — танцевально-музыкальная программа кавер-групп «Цвети, мой край, под небом журавлиным!»
Площадь Тизенгауза
13.00−18.00 — спортивный шоу-баттл «Мы верим твердо в героев спорта!», выставка любительского объединения культурно-исторического автомотоклуба «Винтаж», любительского объединения «Гризли».
Исторический центр Гродно
14.10−14.20 — торжественный пролет самолета Ан-2 Гродненского областного аэроклуба.
Городской парк имени Жилибера
Сцена летней эстрады:
12.00−14.00 — праздничная музыкальная программа,
Парк:
14.00−17.00 — фестиваль «Солдатская каша — сила наша» с участием городских общественных объединений, заведений общественного питания, солдат, пограничников, милиции, МЧС.
Швейцарская долина
14.00−17.00 — детская площадка «Веселый дворик» с играми, конкурсами, фотозонами, квест-игрой «Горшочек, вари!», викторинами и розыгрышами.
«Арбат искусств» на Советской улице
12.00−17.00
Советская площадь
11.00 — этап единой Лиги Европы — Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу среди мужских команд 3×3.
Микрорайоны города
14.00 — акция «Вальс Победы» на площадках Гродненского аграрного университета, Гродненского медицинского университета, Гродненского университета им. Янки Купалы, Гродненской областной филармонии, СШ № 39.
Праздничные мероприятия в Ленинском районе:
Праздничные мероприятия в Октябрьском районе
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Попасть на празднования Дня Независимости в Гродно можно будет через КПП. Около Кургана Славы их будет 5 с утра и два - вечером.
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