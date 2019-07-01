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Солдатская каша, парад и салют. Как пройдет День Независимости в Гродно

02.07.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Попасть на празднования Дня Независимости в Гродно можно будет через КПП. Около Кургана Славы их будет пять с утра и два — вечером, сообщает милиция региона.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Основные мероприятия пройдут на Кургане Славы, где с 10.00 до 14.00 часов планируются торжественный митинг и парад войск Гродненского гарнизона. Также здесь с 18.00 до 22.40 пройдет концерт, а в 22.00 — праздничный салют.

Попасть на Курган Славы можно будет через пять фильтрационно-пропускных пунктов с 10.00 до 14.00 часов и два фильтрационно-пропускных пункта с 18.00 до окончания мероприятий.


Схема КПП утром. Фото: grodno.mvd.gov.by

Милиция напоминает, что участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Нельзя находится на празднике в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.


Схема КПП вечером. Фото: grodno.mvd.gov.by

Нельзя приходить с домашними животными и на велосипедах.

Также будет ограничено движение транспорта:

  • на пр-те Космонавтов от проспекта Румлевского до улицы Карского с 07.00 до 14.00 часов и с 21.00 до 24.00 часов,
  • на улице Скидельское шоссе от улицы Карского до улицы Белуша с 21.30 до 22.30 часов,
  • на площади Тизенгауза от улицы Дзержинского до улицы Горького с 13.00 до 18.00 часов.

Программа праздничных мероприятий в Гродно

Курган Славы

10.00 — республиканская акция «Беларусь помнит», митинг, парад военной техники и войск Гродненского гарнизона.

11.00 — гастрономическая площадка «Смакота» с выпечкой солдатского хлеба, солдатской кашей,

11.00−14.00 — праздничный концерт с участием оркестров города и Гродненской пограничной группы «Гремел оркестр, дымилась кухня полевая»,

18.00−19.30 — концертная программа народных ансамблей белорусской песни и музыки Гродненского городского центра культуры «Цвети, Беларусь!»,

19.30−20.45 — эстрадный концерт коллективов Гродненского городского центра культуры «Я люблю Беларусь!»,

20.45−22.00 — праздничная программа музыкального театра «Рада» «Беларусь і Я»,

22.00 — республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют,

22.15−22.45 — вечерний концерт народной эстрадной студии «Миллениум» «Славім цябе, Беларусь Незалежная»

Площадь Ленина, «Арт-кафе» под открытым небом

12.00−14.00 — музыкальная программа «С праздником!»,

14.00−14.05 — областная акция «Вальс Победы»,

14.10−18.00 — концерт камерного оркестра Гродненской капеллы и коллективов Гродненского городского центра культуры «75 мирных лет»,

18.00−20.00 — танцевально-музыкальная программа кавер-групп «Цвети, мой край, под небом журавлиным!»

Площадь Тизенгауза

13.00−18.00 — спортивный шоу-баттл «Мы верим твердо в героев спорта!», выставка любительского объединения культурно-исторического автомотоклуба «Винтаж», любительского объединения «Гризли».

Исторический центр Гродно

14.10−14.20 — торжественный пролет самолета Ан-2 Гродненского областного аэроклуба.

Городской парк имени Жилибера

Сцена летней эстрады:

12.00−14.00 — праздничная музыкальная программа,
14.00−17.00 — концерт ветеранских и детских коллективов города «Славим имя твое, Беларусь!»,
18.00−20.00 — праздничный концерт камерного ансамбля «Минск-классик» (дирижер Максим Рассоха);

Парк:

14.00−17.00 — фестиваль «Солдатская каша — сила наша» с участием городских общественных объединений, заведений общественного питания, солдат, пограничников, милиции, МЧС.

Швейцарская долина

14.00−17.00 — детская площадка «Веселый дворик» с играми, конкурсами, фотозонами, квест-игрой «Горшочек, вари!», викторинами и розыгрышами.

«Арбат искусств» на Советской улице

12.00−17.00
• выставка картин художников Гродненщины «Вернисаж на брусчатке»,
• выставка-ярмарка «Гарадзенскi каларыт»,
• праздничный концерт «Красуйся и пой, город родной!» (МЦ «Гродно»),
• литературная экспозиция «Перамога: помнім і ганарымся» (МЦ «Гродно»),
• персональная фотовыставка «Морская слава Гродно» ветерана педагогического труда, члена фотоклуба «Гродно» А. И. Стаценко.

Советская площадь

11.00 — этап единой Лиги Европы — Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу среди мужских команд 3×3.

Микрорайоны города

14.00 — акция «Вальс Победы» на площадках Гродненского аграрного университета, Гродненского медицинского университета, Гродненского университета им. Янки Купалы, Гродненской областной филармонии, СШ № 39.

Праздничные мероприятия в Ленинском районе:
16.00−18.00 — площадка гимназии № 2,
16.00−18.00 — площадка гимназии № 6.

Праздничные мероприятия в Октябрьском районе
12.00−16.00 — площадка СШ № 39,
13.00−17.30 — площадка Гродненской областной филармонии,
19.00−20.00 — смотровая площадка на ул. Дарвина (проект «Ротонда-арт»).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Попасть на празднования Дня Независимости в Гродно можно будет через КПП. Около Кургана Славы их будет 5 с утра и два - вечером.
 
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