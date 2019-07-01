По делу об убийстве, которое «раскрыл» президент, правозащитники подали жалобу в ООН

Источник материала: Tut.by

Жалобу в Комитет по правам человека ООН подали правозащитники по делу об убийстве, которое «раскрыл» президент. Они подготовили индивидуальное сообщение от имени Юрия Иванова, которого 9 лет назад оправдали, а через 7 лет вновь предъявили обвинение и в итоге признали виновным в убийстве знакомой Светланы. Правозащитники говорят о нарушении ряда статей Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) в отношении Иванова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суть дела

В коттедже Могилева в феврале 2009 года нашли тело 38-летней Светланы Поддубской. На ее теле было около 50 ножевых ран. По подозрению в убийстве тогда задержали 7 человек, но в преступлении обвинили ее 25-летнего знакомого Юрия Иванова. Расследование шло не один месяц.

Могилевский областной суд в 2010 году вынес оправдательный приговор. Для родителей Светланы это было шоком. Таким, что мать убитой серьезно заболела и вскоре умерла. Для отца Леонида Яковлевича стало делом принципа и целью жизни добиться наказания для убийцы дочери.

Отец убитой 8 лет обивал пороги различных инстанций . Резонанс пошел, когда об убийстве Светланы заговорил президент.

Во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом Александр Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть преступление прошлых лет . По его словам, за помощью к нему обратился отец убитой:

— Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели.

Президент взялся изучить все материалы дела, которые прислал ему отец убитой девушки.

— Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — рассказал Лукашенко.

Он также предупредил, что виновные в халатном отношении к своему делу должностные лица будут наказаны.

— Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал, — добавил глава государства.

«Спросили» ли с тех, кто был причастен к оправдательному приговору, Леонид Яковлевич не знает. Для него главное то, что убийцу дочери нашли и наказали. Юрия Иванова приговорили к 21 году лишения свободы в колонии усиленного режима без права на обжалование. Потерпевшие, отец и сын убитой, заявили моральный иск на сумму в 600 тысяч рублей. Суд постановил выплатить потерпевшим 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Из имущества у Иванова изъяли айфон.

На что пожаловались правозащитники

Юристы говорят, о том, что в белорусской практике оправдательный приговор — большая редкость. И раз его вынесли в отношении Юрия Иванова, значит, у суда были на это очень веские основания.

В жалобе в Комитет по правам человека ООН заявляется о том, что Иванова незаконно арестовали в России, ввезли в Беларусь, где начали проводить следственные действия как со свидетелем.

Правозащитники пишут, что сначала Иванова содержали в изоляторе КГБ, а предварительное расследование проводила Генеральная прокуратура. В последующем он был под стражей с санкции прокурора. Впервые перед судом Юрий Иванов предстал 27 марта 2018 года.

«Этот срок в 8 месяцев несовместим с условиями ч. 3 ст. 9 МПГПП, согласно которой задержанный «в срочном порядке доставляется к судье», говорится в жалобе.

Правозащитники пожаловались на то, что в ИВС и СИЗО Иванова подвергали пыткам и жестокому обращению, принуждали к признанию себя виновным, что нарушает ст. ст. 7 и 14 МПГПП. Ему угрожали причинением вреда родственникам и ему самому, из-за чего он и подписал явку с повинной, от которой отказался сразу после консультации с адвокатом.

— Также государством было грубо нарушено право Иванова считаться невиновным, пока его виновность не будет доказана согласно закону (ч. 2 ст. 14 МПГПП), — подчеркивают правозащитники.

Они уточняют, что это значит, что до приговора никто не должен делать публичные заявления о вине или невиновности обвиняемого, во время разбирательства обвиняемого не должны заковывать в наручники или каким-либо образом указывать на то, что он может быть опасным преступником.

Кроме того, Иванова лишили права апелляционного обжалования приговора, что является нарушением п. 5 ст. 14 МПГПП, по которому каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.

Правозащитники подчеркнули, что будут оказывать помощь матери Иванова в ходе рассмотрения ее жалобы в Комитете по правам человека.