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В 104-м микрорайоне Гомеля открыли долгожданный новый детский сад

02.07.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в 104-м микрорайоне Гомеля открылся долгожданный ясли-сад, сообщает «Гомельская правда».


Фото: Олег Белоусов

Здесь будут работать 10 групп, посещать занятия будут более 200 малышей. В садике оборудованы спортзал и музыкальный зал, большие холлы, летние игровые площадки. Безопасность детей будут обеспечивать видеонаблюдение и пропускной режим.


Фото: Олег Белоусов

Строительство социального объекта началось в прошлом году за счет средств областного бюджета, помогли и предприятия-спонсоры. Спонсорскую помощь в покупке игрушек оказало областное отделение Белорусского фонда мира.

 
Теги: Гомель
 
 
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