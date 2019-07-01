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В 104-м микрорайоне Гомеля открыли долгожданный новый детский сад
02.07.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 104-м микрорайоне Гомеля открылся долгожданный ясли-сад,
Здесь будут работать 10 групп, посещать занятия будут более 200 малышей. В садике оборудованы спортзал и музыкальный зал, большие холлы, летние игровые площадки. Безопасность детей будут обеспечивать видеонаблюдение и пропускной режим.
Строительство социального объекта началось в прошлом году за счет средств областного бюджета, помогли и предприятия-спонсоры. Спонсорскую помощь в покупке игрушек оказало областное отделение Белорусского фонда мира.
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Посещать его будут более 200 малышей.
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