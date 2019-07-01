В 104-м микрорайоне Гомеля открыли долгожданный новый детский сад

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 104-м микрорайоне Гомеля открылся долгожданный ясли-сад, сообщает «Гомельская правда».



Фото: Олег Белоусов

Здесь будут работать 10 групп, посещать занятия будут более 200 малышей. В садике оборудованы спортзал и музыкальный зал, большие холлы, летние игровые площадки. Безопасность детей будут обеспечивать видеонаблюдение и пропускной режим.



Фото: Олег Белоусов

Строительство социального объекта началось в прошлом году за счет средств областного бюджета, помогли и предприятия-спонсоры. Спонсорскую помощь в покупке игрушек оказало областное отделение Белорусского фонда мира.