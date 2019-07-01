Мужчину, убившего дедушку за то, что тот не дал ему денег на выпивку, отправили в колонию на 20 лет

Источник материала: Tut.by

Верховный суд оставил без изменений приговор Минского областного суда от 10 апреля 2019 года по обвинению 35-летнего жителя Солигорского района в жестоком убийстве заведомо престарелого из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Напомним, двое пожилых жителей одного из многоквартирных домов Солигорска сидели у себя во дворе на скамейке и разговаривали. К ним подошел пьяный мужчина и стал просить денег на выпивку. Когда получил отказ, то жестоко избил 78-летнего дедушку и ушел.

Пожилого человека доставили в больницу, спустя неделю он умер .

Суд решил, что ранее неоднократно судимый мужчина «беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, желая продемонстрировать явное пренебрежение установленными правилами поведения в обществе, показать свое физическое превосходство, проявить пьяную удаль, бесчинство, грубую силу, находясь в общественном месте и в присутствии посторонних граждан, подверг пожилого мужчину, сидящего на скамейке, избиению».

За убийство заведомо престарелого из хулиганских побуждений мужчине назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.