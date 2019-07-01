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Мужчину, убившего дедушку за то, что тот не дал ему денег на выпивку, отправили в колонию на 20 лет
02.07.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд
Напомним, двое пожилых жителей одного из многоквартирных домов Солигорска сидели у себя во дворе на скамейке и разговаривали. К ним подошел пьяный мужчина и стал просить денег на выпивку. Когда получил отказ, то жестоко избил 78-летнего дедушку и ушел.
Пожилого человека доставили в больницу, спустя неделю он
Суд решил, что ранее неоднократно судимый мужчина «беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, желая продемонстрировать явное пренебрежение установленными правилами поведения в обществе, показать свое физическое превосходство, проявить пьяную удаль, бесчинство, грубую силу, находясь в общественном месте и в присутствии посторонних граждан, подверг пожилого мужчину, сидящего на скамейке, избиению».
За убийство заведомо престарелого из хулиганских побуждений мужчине назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.
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Также ему назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.
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