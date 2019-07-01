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В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр

02.07.2019 15:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр
Во время церемонии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование волонтеров II Европейских игр состоялось сегодня в парке "Дримленд" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало около 8 тыс. волонтеров, которые были задействованы на играх. В торжественной обстановке самым активным из них вручены 10 благодарностей главы Администрации Президента и 10 благодарностей премьер-министра. Кроме того, 22 лучших волонтера, принимавших участие в эстафете "Пламя мира", отмечены наградами Министерства образования, 17 лучшим волонтерам по функциональным направлениям вручены награды фонда "Дирекция II Европейских игр". Все награжденные также получили сувенирную продукцию с логотипом игр и отмечены золотым значком волонтера, изготовленным фондом.

"Волонтеры со своей задачей справились. Главное, чтобы тот потенциал, который есть, те волонтерские традиции, которые благодаря Европейским играм приобрели какое-то новое звучание, продолжались дальше. И мы использовали потенциал этих молодых людей для других масштабных массовых мероприятий, которые будут проходить в Беларуси", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

"Во время II Европейских игр одной из важных задач было показать гостеприимство, культуру страны. И я хочу сказать, что наши волонтеры - это та душа, то звено, которое смогло продемонстрировать нашу культуру, обычаи, настроение. При этом они еще успевали болеть за спортсменов нашей страны на спортивных объектах. От лица Министерства спорта и туризма, от спортсменов, от всей спортивной отрасли хочется выразить им слова благодарности", - подчеркнул министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Мероприятие подготовлено в формате фестиваля: задействованы интерактивные площадки, малые музыкальные сцены, организованы конкурсы и развлечения, запланированы выступления популярных среди молодежи белорусских музыкальных коллективов.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование волонтеров II Европейских игр состоялось сегодня в парке "Дримленд" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Мероприятие...
 
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