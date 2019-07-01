Дело об убийстве под Березино. В суде выступила женщина, которой убитый якобы задолжал 420 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Минске идет допрос свидетелей по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино. Пока сторона обвинения не озвучила, какие есть доказательства и найдено ли орудие преступления. Но выслушали бизнесвумен, которую один из обвиняемых назвал той самой женщиной, для которой и требовали долг с Метельского.





Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто.

По версии следствия, накануне менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. Через своего водителя, Ростислава Светчикова, он вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но услышав отказ Метельского платить, убил того. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.

Обвиняемый Ростислав Светчиков вчера заявил суду: его босс Андрей Косяк старался для Елены Свирской — якобы эта женщина и потеряла крупную сумму из-за Метельского. Обвинение называет это «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов». По версии следствия, из-за этих денег бизнесмена в Березино и убили.

Елена Свирская называет себя в суде представителем ООО «Бешенковичи агропродукт». Она подтвердила, что Сергей Метельский несколько лет был директором ее предприятия «Березино продукт», которое производит корма для сельского хозяйства.

«Так как никто за корма не рассчитывался, отдавали [долги] молочкой. И [мы] занимались перепродажей белорусской молочки в Россию. Продавали не только молоко, еще смеси для выпечки», — говорит Елена Свирская.

Из ее слов следует, что для перепродажи молока в российской Балашихе была создана фирма «Элма-Рос». Учредителей было двое: сама Свирская и Сергей Метельский (его доля была «5−10%»).

Женщину спросили, знает ли она о решении арбитражного суда в Брянске зимой 2014-го, что ее компания «Элма-Рос» задолжала другой, ООО «Молоко», более 15 миллионов российских рублей, что эквивалентно 440 тысячам долларов - именно такая сумма фигугрирует в деле об убийстве Метельского.

Свидетель ответила суду, что уже не помнит точно: «Был какой-то долг, но не помню, это была сделка Метельского». Родные Метельского удивились, как можно забыть иск к своей компании на полмиллиона долларов.

Что касается решения Арбитражного суда: TUT.BY нашел это определение от 4 декабря 2014-го. Из него следует, что сначала ООО «Молоко» обратилось с иском к ООО «Элма-Рос» о взыскании со второй фирмы 15,5 миллиона рублей. Но уже на заседании стороны представили мировое соглашение, по нему ответчик обязался вернуть сумму по шести частям, каждая примерно по 2,5 миллиона в месяц. На том и разошлись.

Сегодня женщина говорит, что с менеджером минского гормолзавода Косяком общалась только пару раз, но не по поводу Метельского. Прокурор указал, что раньше она давала иные показания, и стал приводить выдержки из дела. Свидетель разнервничалась и потребовала адвоката.

Суд обратился к обвиняемому Ростиславу Светчикову, который утверждает, что слышал ее слова Косяку, мол, Метельский должен крупную сумму именно ей. А после убийства Косяк и Свирская якобы ругались, и от женщины фигурант слышал что-то вроде «Ты это сделал — разбирайся во всем сам».

— Такого не было! Я не говорила про убийство Метельского с Косяком, тем более никаких претензий не предъявляла. Суд, мне нужен адвокат, это немыслимо! У нас не было разговоров с Косяком о долге. Требую адвоката!

— Как свидетель вы не можете отказаться от дачи показаний, — пояснил судья Вячеслав Тулейко.

— Я не отказываюсь, но мне нужен адвокат.

После этого в зале поднялась мать убитого бизнесмена, Любовь Метельская:

— Сережа столько для вас сделал, это все пошло из-за вас!

— Я не говорила [Косяку о долге].

— Но тут все говорят об этом!

— Суд, может, разберется, а я не говорила, не знала, — отвернулась свидетель.

Все, что свидетель говорит сегодня о якобы долгах Метельского — только как его искал представитель фирмы «Элма-Рос» по фамилии Горленко.

«Он сказал, что Метельский должен ему деньги. Сумму и за что — не сказал», — сказала женщина. Потом она снова потребовала адвоката, и судья объявил перерыв.

Через полчаса свидетель вернулась с защитником. Гособвинитель нашел в материалах дела и зачитал показания Елены Свирской во время расследования. Следователю она говорила другое:

«Мы были в пиццерии с Косяком, он спросил, знаю ли я Горленко. Я ответила, что да. Метельского? Да. Косяк спросил, что за конфликт у меня с Метельским, я сказала: он обманул компанию Горленко на более чем 10 миллионов рублей, более точно сумму не помню, но можно точно узнать в арбитражном суде России. На вопрос, как я решила потом вопрос, ответила, что заключили мировое соглашение, с Горленко у меня потом не было проблем».

— Деньги выплачены? — уточнил прокурор Вадим Кисель.

— Скорее всего, нет. Компания уже продана, кажется, в 2015 году.

В суде прозвучало позже, что с зимы 2019 года компании уже не существует.

— Вы подтверждаете эти показания из допроса? — обратился после этого прокурор к свидетелю.

— Да.

— Почему вы молчали об этом раньше?

— Ну, вот, напомнили. Я не ожидала, что так подробно будут исследовать показания.

Известно, что в 2014 году Елена Свирская уволила Метельского с «Березино продукт». На вопрос суда она объясняет, что «перестала доверять», когда он все реже появлялся производстве. Предложила ему или оставить побочный бизнес и работать на нее, или уйти. Так и расстались.

— Вам Метельский оставался должен?

— Нет, — говорит женщина.

В перерыве супруга убитого, Ольга Метельская, уточнила TUT.BY: ее мужа Свирская уволила еще до решения суда по долгам, в феврале 2014 года.