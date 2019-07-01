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Завтра праздник у ГАИ

02.07.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Завтра праздник у ГАИ

Сотрудников этого отделения районного отдела внутренних дел знает в Глусском районе каждый автомобилист, мотоциклист и даже велосипедисты, возчики гужевого транспорта и пешеходы, словом, все, кто пешком или на колесах передвигается по улицам и дорогам. Ведь именно участники дорожного движения находятся в поле зрения Госавтоинспекции. Среди ее задач — создание эффективной системы движения транспорта и пешеходов, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, контроль за состоянием дорожных условий и другие действия, направленные на то, чтобы всем нам по нашим дорогам было безопасно передвигаться. За этим и днем, и ночью, в будни и праздники зорко следят инспекторы ДПС Александр Голомако, Виктор Старовойтов, Александр Братченя, старший госавтоинспектор Максим Силич, старший инспектор по административной практике Игорь Касько, руководит службой Николай Прыжок. О том, что на дежурствах им не приходится скучать, говорит цифра  1364 — такое количество нарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожной обстановки, выявили за пять месяцев года сотрудники местного ОГАИ, в том числе 17 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 174 факта нарушения скоростного режима, 47 случаев управления транспортом без прав, 247 раз, нарушив ПДД, отличились пешеходы, возчики, велосипедисты. 

Завтра у нас будет повод поздравить сотрудников Госавтоинспекции не только с Днем Независимости: 3 июля 1936 года Постановлением Совнаркома СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР». Эта дата и считается днем образования Белорусской Госавтоинспекции.

История ГАИ, как и ее нынешняя работа, самым тесным образом переплетена с историей и работой других подразделений милиции. Именно во взаимодействии друг с другом они обеспечивают нашу безопасность, в том числе и безопасность дорожного движения. Беседуя об этом со старшим госавтоинспектором Максимом Силичем, не удержалась, чтобы не спросить, как наши госавтоинспекторы относятся к анекдотам о «гаишниках», на что он, улыбнувшись, сказал, что к юмору они относятся хорошо. Более того, положительно они относятся и к группе в Вайбере «ГАИ Глуска», в которой автолюбители передают друг другу информацию о постах ДПС. Плохо только, что иногда это помогает пьяным водителям оставаться за рулем и уходить от ответственности, в результате такое серьезное нарушение не всегда удается пресечь. А в остальном всё нормально.

Кстати, об этой группе. По нашим данным, на 1 июля в ней было 934 участника — солидная армия. Предлагаем им завтра не только сообщать друг другу о постах, но и поздравить сотрудников ГАИ с их праздником, тем более что они 3 июля будут работать в усиленном режиме.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

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