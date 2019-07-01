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В Слуцке вынесли приговор солдату, который за «плохую уборку» казармы сломал рядовому руку

02.07.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Слуцкого района вынес приговор солдату, который в августе 2018-го «проучил» более младшего якобы за плохую уборку казармы. Он избил парня и сломал тому руку. О решении суда сообщает прокуратура Минской области.

Инцидент произошел в войсковой части в Слуцке. Оба парня — рядовые, но обидчик из более раннего призыва.

Как установило следствие, 18 августа, чтобы «показать свое мнимое превосходство над военнослужащим более позднего призыва» обвиняемый «по надуманному поводу» возмутился качеством уборки казарм и соблюдения молодым солдатом распорядка дня. После чего со значительной силой ударил жертву ногой по руке и ногам, причинив боль, побои и перелом локтевой кости.

На суде фигурант полностью признал вину, хотя в ходе служебного расследования в части он пытался скрыть преступление: менял показания, просил потерпевшего молчать. Следствию обвиняемый сначала выдвигал версии, что причинил травмы по неосторожности, во время игры. Хотя потом все же возместил больнице расходы на лечение пострадавшего.

Суд признал парня виновным по ч.2 ст. 443 Уголовного кодекса, за насилие одного военнослужащего над другим. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор уже вступил в силу. Осужденный должен заплатить 2 тысячи рублей компенсации морального вреда избитому рядовому.

 
 
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Ему назначено три года ограничения свободы. Он же обязан выплатить 2 тысячи рублей компенсации.
 
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