С благодарностью за мирное небо

Источник материала: Единство

Наша самоотверженная землячка, как и сотни тысяч молодых людей, отдала свою жизнь за то, чтобы грядущие поколения могли видеть мирное небо.

Минутой молчания присутствующие почтили память отважной патриотки, павшей за свободу Родины, а также всех тех, благодаря кому мы живем на процветающей мирной земле. Отдельные слова признательности председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Елена Зябликова адресовала присутствовавшим на митинге ветеранам Великой Отечественной войны – Валентине Ефимовне Громовой и Николаю Захаровичу Чайкину, которые являются образцами отваги, мужества, благородства, чести и любви к Родине. С благодарностью за светлое небо участники митинга возложили алые цветы к монументу, после чего поделились своими семейными историями, которые связывает Победа.

Маргарита КОРОЛЬ, фото Екатерины Тихоновой