ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на некоторые услуги железнодорожных вокзалов вырастут на 20-36,4 %. За что придётся платить больше

02.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее Постановление было принято ещё 17 июня.

В соответствии с постановлением № 50, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, цены повысятся на следующие виды услуг железнодорожных вокзалов:

  • Оформление проездных документов на проезд;
  • Переоформление проездных документов на проезд в день отправления поезда;
  • Оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет;
  • Оформление возврата платежей за неиспользованный перевозочный документ на багаж или грузобагаж;
  • Услуги по бронированию мест.

Как отметили в МАРТ, решение о повышении тарифов было принято для сокращения убыточности указанных услуг и повышения их окупаемости.

С 13 июля за оформление билета на поезд региональных или межрегиональных линий бизнес-класса пассажиры будут платить на 4 копейки больше.

Услуга по оформлению билета на поезд международных линий «туда» подорожает на 10 копеек, а оформление билета «обратно» или от другой станции подорожает на 15 копеек.

Постановление вступит в силу с 13 июля.

Стоит отметить, что пассажиры могут воспользоваться интернетом и самостоятельно оформить билет на поезд.

Стоимость оформления билета на сайте Белорусской железной дороги составляет 24 копейки (за оформление билета на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий) или 78 копеек (за оформление билета на поезд международных линий).

https://www.belnovosti.by/ekonomika/ceny-na-nekotorye-uslugi-zheleznodorozhnyh-vokzalov-vyrastut-na-20-364-za-chto-pridyotsya

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 июля в Беларуси на 20-36,4 % вырастут цены на многие услуги железнодорожных вокзалов. В частности, платить больше придётся за оформление билетов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздничное мероприятие в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика