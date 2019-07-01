Цены на некоторые услуги железнодорожных вокзалов вырастут на 20-36,4 %. За что придётся платить больше

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Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее Постановление было принято ещё 17 июня.

В соответствии с постановлением № 50, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, цены повысятся на следующие виды услуг железнодорожных вокзалов:

Оформление проездных документов на проезд;

Переоформление проездных документов на проезд в день отправления поезда;

Оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет;

Оформление возврата платежей за неиспользованный перевозочный документ на багаж или грузобагаж;

Услуги по бронированию мест.

Как отметили в МАРТ, решение о повышении тарифов было принято для сокращения убыточности указанных услуг и повышения их окупаемости.

С 13 июля за оформление билета на поезд региональных или межрегиональных линий бизнес-класса пассажиры будут платить на 4 копейки больше.

Услуга по оформлению билета на поезд международных линий «туда» подорожает на 10 копеек, а оформление билета «обратно» или от другой станции подорожает на 15 копеек.

Постановление вступит в силу с 13 июля.

Стоит отметить, что пассажиры могут воспользоваться интернетом и самостоятельно оформить билет на поезд.

Стоимость оформления билета на сайте Белорусской железной дороги составляет 24 копейки (за оформление билета на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий) или 78 копеек (за оформление билета на поезд международных линий).