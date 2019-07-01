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Праздничное мероприятие в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери

02.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Христиане Беларуси ежегодно в июле отмечают торжества пребывания чудотворной Будславской иконы Божией Матери в аг. Будслав.

С 13.00 5 июля до 13.00 6 июля 2019 г. в аг. Будслав Мядельского района на территории деятельности религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в д. Будслав Мядельского района» пройдут праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери и будут приурочены к Году семьи под девизом «Каралева сем’яў малiся за нас».

Справочно: Костел Успения Пресвятой Девы Марии в аг. Будслав был построен в 1873 году. На протяжении своей истории костел был одним из самых популярных санктуариев бернардинцев.

Главным направлением пастырской деятельности в Будславе было распространение культа Божьей Матери и духовная опека над паломниками, поэтому Будславский храм – место особенного почитания Чудотворной иконы Божией Матери.

Знаменательным для санктуария в Будславе стал 1992 год – год первого официального паломничества к Чудотворной иконе Божьей Матери Будславской, в котором участвовало 45 групп пилигримов из 70 местностей.

В этом же году в Ватикан была направлена просьба о присвоении костелу в Будславе титула Базилики Меньшей.
В 1994 году этот титул был присвоен храму Папой Римским Иоанном Павлом II.

2 июля 1998 года Чудотворная икона Божьей Матери Будславской была увенчана папскими коронами. Коронацию совершил кардинал Казимир Свёнтак, который в своей проповеди подчеркнул большое значение для Беларуси Будславского марийного санктуария и провозгласил Матерь Божью Будславскую Покровительницей и Царицей Беларуси, а Будславский храм – Национальным санктуарием Беларуси.

Количество паломников с каждым годом все больше увеличивается. В период праздничных мероприятий Будславский фест планирует принять около 30 тысяч паломников.

Сегодня аг. Будслав снова является важным пастырским центром  и местом особого культа. Будславский костел – памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Республики Беларусь 1 категории.

Программа Будслав 2019

5 июля

  • 13.00 – 17.00 — встреча и приветствие паломников
  • 18.00 — Месса для паломников
  • 20.00 — Акафист в исполнении хора Греко-католической Церкви
  • 20.30 — Вечерня
  • 21.30 — Испытание совести
  • 22.00 — презентация семейных движений Беларуси
  • 23.30 — процессия с копией иконы Матери Божьей
  • 24.00 — Месса

6 июля

  • 02.00 — молодёжная программа в палаточном лагере
  • 02.00 — Месса (византийский обряд)
  • 04.00 — Богослужение
  • 05.30 — Богослужение
  • 06.00 — Фатимский розарий
  • 07.30 — Месса перед иконой Матери Божьей(на польском языке)
  • 08.30 — презентация Совета по делам семьи при Конференции Католических Епископов Беларуси
  • 10.00 — торжественная месса и Евхаристическая процессия
 
 
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