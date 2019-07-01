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«Попытались разбудить, но не смогли». В Лиде двое соседей спасли на пожаре мужчину

02.07.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел утром 1 июля в одной из квартир дома № 15 по улице Южный городок. В момент возгорания внутри находился 33-летний хозяин квартиры. Мужчина был пьян и спал на диване. И если бы не соседи, которые решили проверить помещение, откуда шел дым, все могло бы закончиться трагично, сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

Причиной пожара, как выяснилось позднее, стало короткое замыкание электропроводки микроволновой печи. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок на кухне.

— В этот день вышел в магазин, во дворе увидел товарищей, остановился с ними поговорить, — вспоминает обстоятельства произошедшего Андрей Урбанович, который живет в соседнем доме. — Вдруг услышали крики о пожаре, а когда подбежали, уже сами увидели, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым.

Как рассказывает Андрей, за происшествием наблюдали еще несколько людей, однако вместо того, чтобы предпринять что-то, они снимали пожар на мобильные телефоны.


Фото: lidanews.by

— Вместе с Андреем поднялись на третий этаж, — говорит еще один сосед, Роман Красовский. — Повезло, что дверь в квартиру была открыта. Огляделись по сторонам и увидели в зале на диване спящего мужчину, которого наглядно знали. Попытались разбудить, но не смогли. Взяли его под руки и вытащили на площадку, а потом уже на улицу. Думали, что в квартире также может находиться его маленькая дочь, поэтому на всякий случай заглянули под кровать и в другие места, куда мог спрятаться испуганный ребенок. Убедившись, что в квартире больше никого нет, сами выбежали на улицу.

К тому времени на помощь подоспели сотрудники МЧС, на место происшествия приехала бригада скорой, которая отвезла мужчину в больницу.

 
 
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Пожар произошел утром 1 июля в одной из квартир дома № 15 по улице Южный городок.
 
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