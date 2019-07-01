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«Попытались разбудить, но не смогли». В Лиде двое соседей спасли на пожаре мужчину
02.07.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел утром 1 июля в одной из квартир дома № 15 по улице Южный городок. В момент возгорания внутри находился 33-летний хозяин квартиры. Мужчина был пьян и спал на диване. И если бы не соседи, которые решили проверить помещение, откуда шел дым, все могло бы закончиться трагично,
Причиной пожара, как выяснилось позднее, стало короткое замыкание электропроводки микроволновой печи. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок на кухне.
— В этот день вышел в магазин, во дворе увидел товарищей, остановился с ними поговорить, — вспоминает обстоятельства произошедшего Андрей Урбанович, который живет в соседнем доме. — Вдруг услышали крики о пожаре, а когда подбежали, уже сами увидели, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым.
Как рассказывает Андрей, за происшествием наблюдали еще несколько людей, однако вместо того, чтобы предпринять что-то, они снимали пожар на мобильные телефоны.
— Вместе с Андреем поднялись на третий этаж, — говорит еще один сосед, Роман Красовский. — Повезло, что дверь в квартиру была открыта. Огляделись по сторонам и увидели в зале на диване спящего мужчину, которого наглядно знали. Попытались разбудить, но не смогли. Взяли его под руки и вытащили на площадку, а потом уже на улицу. Думали, что в квартире также может находиться его маленькая дочь, поэтому на всякий случай заглянули под кровать и в другие места, куда мог спрятаться испуганный ребенок. Убедившись, что в квартире больше никого нет, сами выбежали на улицу.
К тому времени на помощь подоспели сотрудники МЧС, на место происшествия приехала бригада скорой, которая отвезла мужчину в больницу.
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Пожар произошел утром 1 июля в одной из квартир дома № 15 по улице Южный городок.
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