«Каждый получает по заслугам». РИКЗ пояснил, как в этом году считали результаты ЦТ

Источник материала: Tut.by

В этом году ЦТ считают по новой системе . Средний балл по предметам заметно вырос. Однако часть учеников, учителей и репетиторов такой расклад возмутил . К результатам и тому, как их считали, у них немало вопросов . Во время пресс-конференции директор РИКЗ Юрий Миксюк пояснил спорные моменты тестирования — а TUT.BY собрал его ответы в понятные карточки.

Как получали тестовый балл? — Методика вычисления непростая и учитывает немало моментов. Если совсем просто: есть первичные баллы, которые набрали абитуриенты. Дальше определяется статистика: сколько абитуриентов набрали тот или иной первичный балл, затем все это сложно считается — и приходит к тому, что тот, кто получил больше первичных, тот получит и больше тестовых баллов.

Правда, ли что на этом ЦТ сильным ученикам «недодали» баллов, а слабым — «прибавили»? Нет. — Каждый получает по заслугам, — уверяет Юрий Миксюк. — В этом году честно измеряли знания абитуриентов. 20, 30, 40 баллов в скриншотах, которые расходятся по интернету, соответствуют школьным «двойкам», «тройкам», «четверкам». — Если мы обратимся к учителям, они объяснят, на какие баллы и что должен знать школьник, — поясняет директор РИКЗ. — Нельзя сказать, что тут линейная зависимость. Неправильно говорить, что на «десятку» ученик должен знать именно в два раза больше, чем тот, у кого «пятерка». Чтобы получить «отлично», человек должен быть значительно сильнее троечника.

Почему в начале заданий тестовые баллы выше? По словам Юрия Миксюка, все объясняется сложностью и ограниченностью набора заданий. В предметах, где в тесте больше заданий, цена первичного балла более дробная. — Только 50 процентов абитуриентов смогли решить больше 10 заданий. Это определяет тот интервал шкалы, на которой мы должны построить и ранжировать слабо подготовленных абитуриентов, — рассказывает собеседник. Нужно, чтобы и менее подготовленные абитуриенты могли показать знания. — Да, мы можем сделать так, чтобы 20−30 баллов абитуриент набирал за решение многих заданий. Но, если для более точного определения слабых абитуриентов мы добавим в тест больше задач, мы потеряем возможность более точно определять знания подготовленных ребят. При этом, уверен Юрий Миксюк, если заданий в тесте будет больше, тестовый результат в итоге не изменится.

Почему в тесте, например, по математике каждое правильное задание части А стоит один первичный балл, а части В — два? Ведь уровень сложности, допустим, В1 и B12 разный. — Методика учитывает полноту знаний, а не способность решать те или иные задачи, — говорит Юрий Миксюк. Мало ли, поясняет он, человек перед тестом прочел сложную тему, она ему попала, он решил — и обогнал тех, кто сделал больше заданий, но не справился с этим трудным. — Пробелы в знаниях недопустимы. Реши все легкое, а потом покажи, что знаешь остальное лучше других, — озвучивает принцип новой системы директор РИКЗ. — Нужно решать не против всех, а показать максимальное количество знаний. К тому же, поясняет собеседник, тест ограничен временем. В итоге, чем ученик сильнее, тем больше он ответит, а значит, получит больше баллов.

Почему в таблице соответствия , например, по математике, нет 90, 92, 93, 95? — Количество заданий и первичных баллов ограничено. Мы рассматриваем шкалу в 100 баллов. В ней определенному количеству первичных баллов соответствую определенное количество тестовых баллов. Нельзя сказать, что какие-то баллы не дают или отнимают. Тестовые баллы начисляют за первичные баллы.

Правда ли, что на нормальный балл можно «натыкать»? Вероятность небольшая. — Проблема угадывания существует, — не скрывает Юрий Миксюк. — Мы ее сводим к минимуму. Есть предметы, где, например, не пять вариантов дистракторов (правдоподобных ответов. — Прим. TUT.BY), а четыре. Очевидно, что мы легко можем ввести пятый, который уменьшит вероятность угадывания.

Планируют ли поднять пороговые баллы? Да. — Этот год у нас переходный, поэтому мы их не изменяли, но очевидно, что в следующем году они будут повышены, — рассказал Юрий Миксюк. — Хотя мы уже сегодня говорим, что абитуриенты, набравшие пороговый балл, неконкурентоспособны.

Изменятся ли в этом году проходные баллы? Да. — Мы снова подчеркиваем, что процент абитуриентов, которые набрали 70−75 баллов и выше, практически тот же, что и в прошлом году. Поэтому конкуренция среди этих абитуриентов будет та же, что и год назад, — пояснил директор РИКЗ. При этом он отметил, что ребят со средними баллами в эту вступительную кампанию стало больше, а значит, им как раз и придется серьезно конкурировать между собой.