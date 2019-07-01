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«Каждый получает по заслугам». РИКЗ пояснил, как в этом году считали результаты ЦТ

02.07.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году ЦТ считают по новой системе. Средний балл по предметам заметно вырос. Однако часть учеников, учителей и репетиторов такой расклад возмутил. К результатам и тому, как их считали, у них немало вопросов. Во время пресс-конференции директор РИКЗ Юрий Миксюк пояснил спорные моменты тестирования — а TUT.BY собрал его ответы в понятные карточки.

Как получали тестовый балл?

— Методика вычисления непростая и учитывает немало моментов. Если совсем просто: есть первичные баллы, которые набрали абитуриенты. Дальше определяется статистика: сколько абитуриентов набрали тот или иной первичный балл, затем все это сложно считается — и приходит к тому, что тот, кто получил больше первичных, тот получит и больше тестовых баллов.

Правда, ли что на этом ЦТ сильным ученикам «недодали» баллов, а слабым — «прибавили»?

Нет.

— Каждый получает по заслугам, — уверяет Юрий Миксюк. — В этом году честно измеряли знания абитуриентов.

20, 30, 40 баллов в скриншотах, которые расходятся по интернету, соответствуют школьным «двойкам», «тройкам», «четверкам».

— Если мы обратимся к учителям, они объяснят, на какие баллы и что должен знать школьник, — поясняет директор РИКЗ. — Нельзя сказать, что тут линейная зависимость. Неправильно говорить, что на «десятку» ученик должен знать именно в два раза больше, чем тот, у кого «пятерка». Чтобы получить «отлично», человек должен быть значительно сильнее троечника.

Почему в начале заданий тестовые баллы выше?

По словам Юрия Миксюка, все объясняется сложностью и ограниченностью набора заданий. В предметах, где в тесте больше заданий, цена первичного балла более дробная.

— Только 50 процентов абитуриентов смогли решить больше 10 заданий. Это определяет тот интервал шкалы, на которой мы должны построить и ранжировать слабо подготовленных абитуриентов, — рассказывает собеседник.

Нужно, чтобы и менее подготовленные абитуриенты могли показать знания.

— Да, мы можем сделать так, чтобы 20−30 баллов абитуриент набирал за решение многих заданий. Но, если для более точного определения слабых абитуриентов мы добавим в тест больше задач, мы потеряем возможность более точно определять знания подготовленных ребят.

При этом, уверен Юрий Миксюк, если заданий в тесте будет больше, тестовый результат в итоге не изменится.

Почему в тесте, например, по математике каждое правильное задание части А стоит один первичный балл, а части В — два? Ведь уровень сложности, допустим, В1 и B12 разный.

— Методика учитывает полноту знаний, а не способность решать те или иные задачи, — говорит Юрий Миксюк.

Мало ли, поясняет он, человек перед тестом прочел сложную тему, она ему попала, он решил — и обогнал тех, кто сделал больше заданий, но не справился с этим трудным.

— Пробелы в знаниях недопустимы. Реши все легкое, а потом покажи, что знаешь остальное лучше других, — озвучивает принцип новой системы директор РИКЗ. — Нужно решать не против всех, а показать максимальное количество знаний.

К тому же, поясняет собеседник, тест ограничен временем. В итоге, чем ученик сильнее, тем больше он ответит, а значит, получит больше баллов.

Почему в таблице соответствия, например, по математике, нет 90, 92, 93, 95?

— Количество заданий и первичных баллов ограничено. Мы рассматриваем шкалу в 100 баллов. В ней определенному количеству первичных баллов соответствую определенное количество тестовых баллов. Нельзя сказать, что какие-то баллы не дают или отнимают. Тестовые баллы начисляют за первичные баллы.

Правда ли, что на нормальный балл можно «натыкать»?

Вероятность небольшая.

— Проблема угадывания существует, — не скрывает Юрий Миксюк. — Мы ее сводим к минимуму. Есть предметы, где, например, не пять вариантов дистракторов (правдоподобных ответов. — Прим. TUT.BY), а четыре. Очевидно, что мы легко можем ввести пятый, который уменьшит вероятность угадывания.

Планируют ли поднять пороговые баллы?

Да.

— Этот год у нас переходный, поэтому мы их не изменяли, но очевидно, что в следующем году они будут повышены, — рассказал Юрий Миксюк. — Хотя мы уже сегодня говорим, что абитуриенты, набравшие пороговый балл, неконкурентоспособны.

Изменятся ли в этом году проходные баллы?

Да.

— Мы снова подчеркиваем, что процент абитуриентов, которые набрали 70−75 баллов и выше, практически тот же, что и в прошлом году. Поэтому конкуренция среди этих абитуриентов будет та же, что и год назад, — пояснил директор РИКЗ.

При этом он отметил, что ребят со средними баллами в эту вступительную кампанию стало больше, а значит, им как раз и придется серьезно конкурировать между собой.

 
 
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Директор РИКЗ Юрий Миксюк пояснил спорные моменты ЦТ-2019, результаты которого считают по новой системе.
 
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