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Сержант, который покончил с собой в Гродно, недавно был осужден за дедовщину. Почему он оставался в армии?

02.07.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний сержант-контрактник, который Гродно сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством">покончил жизнь самоубийством в Гродно, в июне этого года был осужден за дедовщину. Решение суда по данному делу вступило в законную силу на днях, а сегодня, 2 июня, документы пришли в военную часть, где проходил службу Федор Бунас.


Федор Бунас. Фото с его страницы во ВКонтакте. Взято с сайта euroradio.fm

О том, что военнослужащий выпил смертельную дозу лекарства, сообщил Telegram-канал Nexta. Позже Euroradio.fm сообщило, что Федор Бунас работал в армии, будучи осужденным за дедовщину.


Скриншот переписки. Предположительно, речь в разговоре идет о делах, последовавших за суицидом в Печах солдата Александра Коржича. Взят с сайта euroradio.fm

В Министерстве обороны факт судимости подтвердили, но рассказали, что все было несколько по-другому.

— Информация о том, что с военнослужащим, который совершил преступление и был осужден, заключили контракт, не соответствует действительности, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров. —  Федор Бунас еще в ноябре 2017 года был направлен из 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (в Печах. — Прим. TUT.BY) в Гродненский гарнизон, где добросовестно выполнял свои обязанности младшего командира и дослужился до звания старшего сержанта. В мае 2018 года он поступил на службу по контракту.

Однако, по словам официального представителя Минобороны, после этого в отношении Федора Бунаса было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти» за правонарушение, которое было совершенно еще в 2017 году в Печах. В июне этого года состоялся суд, который признал военнослужащего виновным. Решение суда — ограничение свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью на 5 лет, и лишением звания старшего сержанта.

Выписка из решения суда в Гродненский гарнизон пришла сегодня, 2 июля.

 — Пока не пришли документы, юридически оснований его увольнять не было. Хотя военнослужащий действительно в Гродненском гарнизоне характеризовался положительно, добросовестно выполнял свои обязанности, а в планах у молодого человека было стать прапорщиком, — рассказал Владимир Макаров.

В Министерстве обороны снова уверили, что суицид военнослужащего не связан со службой.

По факту смерти 20-летнего парня сейчас проводит проверку Следственный комитет.

 — В рамках проверки следователи будут изучать все обстоятельства случившегося, — рассказал TUT.BY официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

 
Теги: Гродно
 
 
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20-летний сержант-контрактник, который покончил жизнь самоубийством в Гродно, в июне этого года был осужден за дедовщину. Решение суда по данному делу вступило в...
 
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