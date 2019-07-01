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Сержант, который покончил с собой в Гродно, недавно был осужден за дедовщину. Почему он оставался в армии?
02.07.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20-летний сержант-контрактник, который Гродно сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством">покончил жизнь самоубийством в Гродно, в июне этого года был осужден за дедовщину. Решение суда по данному делу вступило в законную силу на днях, а сегодня, 2 июня, документы пришли в военную часть, где проходил службу Федор Бунас.
О том, что военнослужащий выпил смертельную дозу лекарства, сообщил Telegram-канал
В Министерстве обороны факт судимости подтвердили, но рассказали, что все было несколько по-другому.
— Информация о том, что с военнослужащим, который совершил преступление и был осужден, заключили контракт, не соответствует действительности, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров. — Федор Бунас еще в ноябре 2017 года был направлен из 72-го гвардейского
Однако, по словам официального представителя Минобороны, после этого в отношении Федора Бунаса было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти» за правонарушение, которое было совершенно еще в 2017 году в Печах. В июне этого года состоялся суд, который признал военнослужащего виновным. Решение суда — ограничение свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью на 5 лет, и лишением звания старшего сержанта.
Выписка из решения суда в Гродненский гарнизон пришла сегодня, 2 июля.
— Пока не пришли документы, юридически оснований его увольнять не было. Хотя военнослужащий действительно в Гродненском гарнизоне характеризовался положительно, добросовестно выполнял свои обязанности, а в планах у молодого человека было стать прапорщиком, — рассказал Владимир Макаров.
В Министерстве обороны снова уверили, что суицид военнослужащего не связан со службой.
По факту смерти 20-летнего парня сейчас проводит проверку Следственный комитет.
— В рамках проверки следователи будут изучать все обстоятельства случившегося, — рассказал TUT.BY официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
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Сержант, который покончил с собой в Гродно, недавно был осужден за дедовщину. Почему он оставался в армии?
20-летний сержант-контрактник, который покончил жизнь самоубийством в Гродно, в июне этого года был осужден за дедовщину. Решение суда по данному делу вступило в...
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