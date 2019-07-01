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Как пойдет общественный транспорт, пока в Минске будут праздник и парад (очень много изменений)

02.07.2019 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 3 июля сильно изменится движение общественного транспорта. Причин много: военный парад, празднование Дня независимости, а утром — спортивный праздник перед «Чижовка-Ареной». Подробности сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Автобусы будут ходить чаще, поезда метро — тоже

Из-за празднования Дня независимости наземный транспорт по некоторым маршрутам будет ходить чаще, да и поезда метро не останутся в стороне.

— С 11. 00 3 июля до 1.00 4 июля сократят интервалы движения на автобусных маршрутах № 1, 73 и на троллейбусном маршруте № 53;

— До 1. 40 4 июля продлят работу таких маршрутов:

— автобусов № 1, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 72, 73, 74С, 90, 99, 100, 112С, 115Э, 135, 147, 149, 159, 921;

— троллейбусов № 3, 6, 20, 27, 48, 53, 57, 62;

— трамваев № 3, 11.

Минское метро 4 июля будет работать до 1.30. Поезда будут ходить чаще. Почти все станции для входа пассажиров закроют в 1.00, а станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» — в 1.10.

Как наземный транспорт будет объезжать парад

Транспорт будет работать по другому, в разных частях города, с 15.00 до 24.00 3 июля. Во всех случаях, не указанных ниже, во время прохождения колонны работу городского и пригородного транспорта будут приостанавливать. Машрут движения техники такой: улица Основателей — улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — улица Основателей.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С 15.00 до 16.00

Автобусы:

— № 31, 172Э, 242, 306 пойдут со стороны улицы Основателей по Стариновской, Франциска Скорины до диспетчерской станции «Уручье-2», со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» по улице Руссиянова, проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии, улице Основателей;

— № 86, 155 поедут от проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновской до улицы Основателей в обоих направлениях;

— № 99 — от станции метро «Уручье» до Военной Академии по проспекту Независимости, местному проезду, улицам Героев 120-й дивизии, Рогачевская, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости — обратно;

— № 139 — от проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновской до улицы Почтовой в обоих направлениях;

— № 1002-ТК со стороны конечного пункта «Виталюр» по проспекту Независимости (без заезда на улицу Рогачевскую) в прямом направлении, по проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии — обратно;

— № 1280-ТК от диспетчерской станции «Уручье-4» по улице Острошицкая, проспекту Независимости, улице Руссиянова в обоих направлениях;

— № 1455-ТК со стороны конечного пункта «Великий Лес» по улице Рогачевская, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии — обратно;

С 16.00 до 17.30 (пока колонна будет ехать по городу)

Троллейбусы:

— № 29 пойдут от улицы Кузьмы Чорного по улицам Сурганова, Орловская, Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;

— № 33, 34, 92 — от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного до Сурганова в обоих направлениях;

— № 35, 41 — от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 37 — от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Орловская, Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;

— Маршруты № 46, 53 со стороны диспетчерской станции «Зеленый луг-7» сокращаются до площади Бангалор;

— № 12, 40, 53 от проспекта Дзержинского сокращаются до улицы Бобруйской;

— № 61 от диспетчерской станции «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская, Калиновского, Кнорина до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 62 от ДС «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта, в обратном направлении без изменений.

Автобусы:

— № 13 пойдут со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» от улицы Славинского по улице Кедышко сокращается до Толбухина в обоих направлениях;

— № 15 — со стороны улицы Фогеля по проспекту Независимости, улицам Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская до Калиновского;

— № 27 пойдет от улицы Филимонова по Кедышко, Калиновского, Всехсвятская, Гинтовта, Шафарнянская до Руссиянова с остановкой «Восток-2» в обоих направлениях;

— № 242, 306 со стороны улицы Основателей по Стариновской, Франциска Скорины до диспетчерской станции «Уручье-2»;

— № 34, 95 со стороны улицы Славинского по Кедышко, Филимонова до Франциска Скорины в обоих направлениях;

— № 76Э от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного до улицы Сурганова в обоих направлениях с остановками «Калинина», «Кузьмы Чорного»;

— № 77 со стороны улиц Руссиянова по Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Филимонова до улицы Франциска Скорины в прямом направлении, со стороны улицы Огинского по Франциска Скорины, Академика Купревича до диспетчерской станции «Уручье-2» — обратно;

— № 86, 155 со стороны проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновская до улицы Основателей в прямом направлении, со стороны улицы Основателей по улицам Стариновская, Франциска Скорины, Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта — обратно;

— № 89Э от диспетчерской станции «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Толбухина, К. Чорного до улицы Сурганова в обоих направлениях, с остановками «Восток-2», «Калинина», «К.Чорного»;

— № 91 от диспетчерской станции «Калиновского» по улицам Кедышко, Толбухина, К. Чорного до улицы Калинина в обоих направлениях;

— № 113С от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко до Волгоградской с остановками «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко» в обоих направлениях; а также «Короленко» в направлении улицы Кедышко;

— № 115Э со стороны Логойского тракта сокращается до улицы Толбухина с разворотом по улицам Волгоградская, Кнорина, Толбухина, Кедышко, Волгоградская и остановками «Толбухина», «Кедышко».

— № 139 от улицы Калиновского по улицам Всехсвятская, Городецкая, Шафарнянская, ул. Руссиянова, Ф. Скорины, Стариновская до Почтовой в обоих направлениях;

— № 145С от улицы Ф. Скорины по Филимонова, Кедышко до Волгоградская в обоих направлениях;

— № 921 от улицы Седых по Кедышко до Толбухина в обоих направлениях;

— № 20С, 59 со стороны улицы Столетова сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 37 со стороны диспетчерской станции «Карбышева» по улицам Волгоградская, Кедышко, сокращается до Толбухина в обоих направлениях; со стороны улицы Платонова — сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 100 со стороны улицы Чкалова сокращается до площади Победы (по маршруту № 111);

— № 18, 26 со стороны диспетчерской станции «Восточная» сокращаются до площади Победы;

— № 19 со стороны Слепянки сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

— № 1002-ТК со стороны улицы Руссиянова по улицам Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятская, Калиновского, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 1280-ТК от проспекта Независимости по улицам Захарова, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Франциска Скорины, Академика Купревича, Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта до диспетчерской станции «Уручье-4» в прямом направлении; от «Уручье-4» по улице Острошицкой, проспекту Независимости, улицам Руссиянова, Академика Купревича, Франциска Скорины, Филимонова, Столетова, Академическая, Платонова, Чапаева, Первомайская, Захарова до проспекта Независимости в обратном направлении;

— № 1455-ТК от Логойского тракта по улицам Волгоградская, Кедышко, Калиновского, Всехсвятская, Гинтовта, Шафарнянская, Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновская до улицы Почтовая в прямом направлении, от конечного пункта «Великий Лес» по улице Рогачевская, проспекту Независимости, улицам Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская, Калиновского, Кедышко до улицы Волгоградская в обратном направлении;

— № 1547-СК от проспекта Независимости по Захарова, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Франциска Скорины, Стариновская, Основателей, Минской (Колодищи), Тюленина в обоих направлениях;

— № 1064-ТК от проспекта Независимости по Захарова, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Кедышко, Седых в обоих направлениях;

— № 1076-ТК, 1151-ТК от проспекта Независимости по улицам Захарова, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Филимонова, Кедышко, Волгоградская в обоих направлениях;

— № 1119-ТК от проспекта Независимости по улицам Захарова, Первомайская, Чапаева, Платонова, Академическая, Столетова, Запорожская, Радиальная в обоих направлениях;

— № 1152-ТК со стороны улицы Свердлова по проспекту Независимости сокращается до площади Победы;

— № 1318-ТК по проспекту Независимости, улицам Киселева, Куйбышева, Янки Купалы, Максима Богдановича, проспекту Победителей, улицам Орловская, Червякова, Долгиновский тракт в обоих направлениях;

— № 1409-ТК от Логойского тракта по улицам Волгоградская, Кедышко сокращается до Толбухина в обоих направлениях;

— № 485-ТК, 1077-ТК, 1540-ТК, 1548-ТК, 1567-ТК со стороны улицы Орловской по улицам Сурганова, Якуба Коласа, Веры Хоружей до Комаровского рынка в прямом направлении; в обратном — без изменений;

— № 1097-ТК, 1183-ТК от улицы Запорожской по улицам Филимонова, Кедышко, Толбухина, К. Чорного до улицы Сурганова в обоих направлениях;

— № 1134-ТК со стороны улицы Орловская по Сурганова, Леонида Беды, Некрасова, Якуба Коласа сокращается до остановки «Якуба Коласа» (по улице Сурганова) в прямом направлении; по улицам Сурганова, Орловская — в обратном;

— № 1051-ТК, 1412-ТК от проспектов Победителей и Пушкина по улицам Орловская, Нововиленская, Старовиленский тракт, Веры Хоружей до Комаровского рынка в обоих направлениях;

— № 1053-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК от улицы Немига по проспекту Победителей, улицам Орловская, Сурганова до Максима Богдановича в обоих направлениях;

— № 1024-ТК от улицы Немига по проспекту Победителей, улицам Орловская, Сурганова, Леонида Беды в обоих направлениях;

— № 1107-ТК со стороны проспекта Победителей по Мельникайте, улице Заславская, проспекту Машерова при движении в направлении торгового центра «Ждановичи».

Трамваи:

— № 1, 4 со стороны площади Мясникова сокращаются до разворотного кольца «Змитрока Бядули».

— № 3, 6 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» сокращаются до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

Пригородные автобусы:

Исключается выезд на проспект Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления. Их движение в направлении диспетчерской станции «Славинского» организуют по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с остановкой «Восток-2».

С 17.30 до 21.00

Автобусы:

— № 29, 44, 91, 136 от улицы Куйбышева до проспекту Победителей по улицам Янки Купалы, Максима Богдановича, Немига, проспекту Победителей в обоих направлениях;

— № 18, 26 от улицы Червякова до площади Победы по улицам Веры Хоружей, Куйбышева, Киселева в прямом направлении, улицам Киселева, Максима Богдановича, Веры Хоружей — обратно;

— № 1002-ТК, 1412-ТК от улицы Куйбышева по Купалы, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в обоих направлениях;

— № 1318-ТК со стороны диспетчерской станции «Серова» по проспекту Независимости, улицам Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова; в обратном направлении по улицам Червякова, Веры Хоружей и далее по маршруту.

Трамвайные маршруты на диспетчерскую станцию «Озеро» работают без изменений.

С 21.00 до 22.10

Автобусы:

— № 1, 119С от проспекта Победителей по улице Орловская, проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях с остановками «2-е кольцо», «Станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода», «Городской Вал»;

— № 69 от проспекта Пушкина по улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях с остановками «Станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода», «Городской Вал»;

— № 73 от улиц Тимирязева по проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода до улицы Немига в прямом направлении, по Московской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева — обратно, с остановками «2-е кольцо», «Станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода»;

— № 163 от улицы Притыцкого по улицам Кальварийской, Романовская Слобода до улицы Немига в прямом направлении, по улице Московской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская — обратно, с остановками «Станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода»;

— № 1053-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК от улицы Максима Богдановича по Киселева, Куйбышева, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1564-ТК, 1589-ТК со стороны улицы Тимирязева по проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Цеткин в обоих направлениях;

— № 1002-ТК, 1412-ТК от улицы Куйбышева по улицам Янки Купалы, Максима Богдановича, Немига, проспекту Победителей, улицам Мельникайте, Кальварийская, Притыцкого, проспекту Пушкина, улице Матусевича в обоих направлениях;

— № 1107-ТК от проспекта Победителей по улицам Мельникайте, Кальварийская в обоих направлениях;

— № 1056-ТК, 1073-ТК, 1119-ТК от проспекта Победителей по Мельникайте, Кальварийская, Ольшевского, проспектам Пушкина, Победителей в обоих направлениях.

Троллейбусы:

— № 39, 77 со стороны проспекта Пушкина сокращаются до остановки «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке проспекта Победителей и улицы Орловская;

Трамваи:

— № 3, 4, 5 сокращаются до разворотного кольца «З.Бядули».

С 22.10

— № 1, 119С от проспекта Победителей по улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях;

— № 69 от проспекта Пушкина по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях с остановкой «Станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода», «Городской Вал»;

— № 73 от диспетчерской станции «Веснянка» по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода до улицы Немига в прямом направлении, по улице Московской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева в обратном направлении;

— № 163 от улицы Притыцкого по Кальварийской, Романовская Слобода до улицы Немига в прямом направлении, по Московской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская — обратно;

— № 91 от улицы М. Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, до проспекта Победителей в обоих направлениях;

— № 29, 44, 136 от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, с остановками «Выставочный комплекс», «Нововиленская»;

С 22.00 до 23.00 (по мере перемещения колонны по городу)

Троллейбусы:

— маршруты № 29, 61 со стороны улицы Калиновского сокращаются до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 33, 34, 92 от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко, до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 35, 41 от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко до Толбухина в обоих направлениях;

— № 37 от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 53 от проспекта Дзержинского сокращается до улицы Бобруйской;

— № 62 от диспетчерской станции «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта, в обратном направлении без изменений.

Автобусы:

— № 13 со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» от улицы Славинского по улице Кедышко сокращается до улицы Толбухина;

— № 15 со стороны улицы Фогеля по проспекту Независимости, улицам Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская до улицы Калиновского;

— № 27 от улицы Филимонова по Кедышко, Калиновского, Всехсвятская, Гинтовта, Шафарнянская до улицы Руссиянова с выполнением остановки «Восток-2» в обоих направлениях;

— № 242, 306 со стороны улицы Основателей по Стариновской, Франциска Скорины до диспетчерской станции «Уручье-2»;

— № 34, 95 со стороны улицы Славинского по Кедышко, Филимонова до улицы Ф. Скорины в обоих направлениях;

— № 77 со стороны улицы Руссиянова по Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Филимонова до Ф. Скорины в прямом направлении; со стороны Огинского по Ф. Скорины, Академика Купревича до диспетчерской станции «Уручье-2» — обратно;

— № 86 со стороны проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Ф. Скорины, Стариновская до Основателей в прямом направлении; со стороны улицы Основателей по улицам Стариновская, Ф. Скорины, Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта — обратно;

— № 91 от диспетчерской станции «Калиновского» до улицы Калинина по Кедышко, Толбухина, К. Чорного в обоих направлениях;

— № 113С от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко до Волгоградской с остановками «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко» в обоих направлениях, а также «Короленко» в направлении улицы Кедышко;

— № 115Э со стороны Логойского тракта сокращается до улицы Толбухина с разворотом по улицам Волгоградская, Кнорина, Толбухина, Кедышко, Волгоградская и остановками «Толбухина», «Кедышко».

— № 139 от улицы Калиновского по Всехсвятская, Городецкая, Шафарнянская, Руссиянова, Ф. Скорины, Стариновская до Почтовой в обоих направлениях;

— № 921 от улицы Седых по Кедышко до Толбухина в обоих направлениях;

— № 20С, 59 со стороны улицы Столетова сокращаются до разворотного кольца «Академическая»;

— № 37 со стороны диспетчерской станции «Карбышева» по улицам Волгоградская, Кедышко сокращается до Толбухина в обоих направлениях; со стороны Платонова — сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 100 со стороны улицы Чкалова сокращается до площади Победы (по маршруту № 111).

Пригородные автобусы:

Исключается выезд на проспект Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, их движение в направлении диспетчерской станции «Славинского» будет организовано по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с остановками «Восток-2».

Время окончания ограничений движения указано ориентировочно. В трассы маршрутов пассажирского транспорта могут вноситься оперативные изменения.

При выполнении рейсов, отправлением с конечных пунктов «Национальный аэропорт «Минск» и «АВ Центральный» с 15.00 до 17.00 и с 23.00 до 24.00, движение автобусов маршрута № 300Э организуется через станцию метро «Могилевская», исключив продажу билетов на эти рейсы (а также на маршрут № 1400-ТК) с остановки «станция метро «Уручье»». При выполнении указанных рейсов в направлении Минска предусматривается остановка «Станция метро «Могилевская»

А вот еще изменения — из-за праздника у «Чижовка-Арены»

Перед «Чижовка-Ареной» с 7.40 и до окончания мероприятия (ориентировочно в 11.00) будет городской спортивный праздник по лыжероллерам «Радость рассвета со «Знаменкой». В это время работа некоторых маршрутов тоже изменится:

— троллейбус № 16 со стороны ж/д вокзала пойдет до разворотного кольца «Станция метро «Могилевская»» по проспекту Партизанский, улице Машиностроителей в обоих направлениях;

— троллейбус № 49 со стороны разворотного кольца «Кошевого» пойдет до разворотного кольца «Станция метро «Автозаводская»» по улицам Малинина, Крупской, Кабушкина в обоих направлениях;

— троллейбусы № 92 со стороны диспетчерской станции «Карастояновой» пойдут до разворотного кольца «Станция метро «Могилевская»» по улицам Радиальная, Ваупшасова, Ванеева, проспекту Партизанский, улицу Машиностроителей в обоих направлениях.

Организуют работу временных автобусов:

 — № 926 «ДС Чижовка-1 — ст.м. Автозаводская» — пойдут по улицам Голодеда, Ташкентская, Кабушкина в обоих направлениях;

 — № 917 «ДС Чижовка-6 — ст.м. Автозаводская» — пойду по улицам Голодеда, Ташкентская, Кабушкина в обоих направлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 3 июля сильно изменится движение общественного транспорта. Причин много: военный парад, празднование Дня независимости, а утром - спортивный праздник...
 
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