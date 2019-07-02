«Перевели из уголовки в административку». Семья россиян, застрявшая в Толочине, вернулась в Москву

Источник материала: Tut.by

Россиянина, которого обвинили в краже 100 долларов из найденного кошелька, освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной. Он признал вину, возместил ущерб и отплатил штраф.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

История с найденным кошельком и украденными деньгами

В выходные мы рассказали историю семьи из Москвы , которая не по своей воле застряла в Беларуси.

В начале июня семья россиян — 37-летний Сергей, Анна и двое детей 7 и 11 лет, отправилась в Грецию. Маршрут выбрали сложный: на машине через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию, Македонию. 8 июня, проезжая через Беларусь, отец семейства на заправке по пути в туалет нашел кошелек. Бумажник он отдал кассирам, и семья отправилась в путь. После отдыха россияне решили вернуться в Москву опять же через Беларусь.

По пути домой семья остановилась практически в районе той самой заправки — только у АЗС на другой стороне трассы. К машине россиян подошли милиционеры, которые, проверив документы, сообщили, что машина находится в розыске, а глава семейства проходит по делу о краже. Как оказалось, владелец кошелька, студент Таджикистана, обратился с заявлением в милицию: по его словам, из бумажника пропали 100 долларов.

Отца семейства задержали. В Следственном комитете рассказали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Беларуси.

— Согласно предварительным данным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям, установлено, что в тот день на автозаправке был оставлен кошелек. Россиянин взял этот кошелек, зашел с ним в туалет, а выйдя оттуда, оставил пустой бумажник у оператора АЗС. Все это зафиксировано на записи камер видеонаблюдения, — пояснили в ведомстве.

«Признал вину, возместил ущерб, раскаялся»

1 июля семья покинула Беларусь. Отца семейства отпустили — освободили по статье 86 Уголовного кодекса Беларуси. В соответствии с этой статьей лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной, если будет признано, что для его исправления достаточно применения мер административного взыскания.

— В ходе следствия он признал вину, возместил потерпевшему гражданину Таджикистана ущерб и раскаялся в содеянном. Следствием принято решение прекратить производство по уголовному делу в связи с применением мер административного взыскания, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

«Можно было бороться, но нам обрисовали местные реалии»

По словам Анны, супруги задержанного россиянина, следователь вел долгие разговоры с ее мужем, уговаривая признать вину и возместить ущерб.

— Ему говорили, что если он пойдет навстречу следствию, то его привлекут не к уголовной, а административной ответственности, а о том, что он был обвиняемым по уголовному делу, никто не узнает. Если же будет упираться, то его «закроют» не на три дня, а на гораздо больший срок, после чего будет суд и не стоит надеяться на оправдательный приговор. А уголовная ответственность в биографии отразится не только на судьбе супруга, но и наших детей: мол, с отцом-уголовником они не смогут пойти на государственную службу и так далее. Муж поддался на уговоры и признал вину.

30 июня россиянина из Толочина перевели в Оршу, а Анна решила уехать с детьми из Беларуси. Но не в Москву, а в Смоленск, чтобы быть поближе к мужу.

— Когда я уже была в Смоленске, мне позвонил следователь и спросил — готова ли я возместить ущерб потерпевшему студенту из Таджикистана, из кошелька которого мой муж якобы забрал 100 долларов. Мне пришлось вернуться в Оршу. Там я встретилась с потерпевшим, отдала ему деньги, и он написал расписку, что не имеет претензий к моему мужу, — рассказывает Анна.

Уже на следующий день уголовное дело было прекращено, россиянину назначили штраф 255 белорусских рублей и отпустили.

Анна категорично отрицает, что ее супруг взял деньги из найденного кошелька. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина поднял кошелек и прошел в туалет — но в самом туалете камер нет.

— Он его даже не открывал! Можно было бороться, но нам обрисовали местные реалии. Как я поняла, такие истории не редкость, а шанс добиться оправдательного приговора — мизерный.

Семья вернулась в Москву и решила исключить Беларусь из своих дальнейших маршрутов.