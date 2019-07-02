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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы операции «Багратион» по освобождению Минска

03.07.2019 00:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива об одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции «Багратион», итогом которой стало освобождение Минска. Как сообщает ТАСС, материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.


«На интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии в одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны — «Багратион», — отметили в ведомстве.

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерала Александра Покровского, в котором начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому сообщили об освобождении Минска с детальным описанием хода операции. Также раздел содержит документы о подготовке к проведению операции. В частности сообщается, что наступление началось с артподготовки, длившейся 2 часа 50 минут и массированных авиаударов.

Публикация документов приурочена к памятной дате — 3 июля 1944 года, 75 лет назад, Минск был освобожден.

 
Теги: Минск
 
 
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В частности сообщается, что наступление началось с артподготовки, длившейся 2 часа 50 минут и массированных авиаударов.
 
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