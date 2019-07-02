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В центре Минска появился новый мурал. Посмотрите, как он выглядит

03.07.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За месяц на гаражах во дворе дома на Независимости, 12, появился мурал. На нем в виде цветов изображены европейские города. Их нарисовала художница по просьбе местных жителей.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Художница Екатерина Казнадей рассказывает: расписать стену ее пригласили местные жители. Они искали художника, который сделал бы это за свой счет. На себя местные взяли подготовку стены — заштукатурили и покрасили ее в желтый цвет. До этого стена была немного разбита, на ней были старые граффити.

— Мне помогали мои подруги. Максимум одновременно работали вчетвером. Сначала расписывали стену на средства моей семьи. Когда это стали замечать прохожие и люди в соцсетях, кто-то пожертвовал на краску, а в самую последнюю неделю подключилась компания Condor и предоставила ведро краски, которой как раз не хватало.




На стенах гаражей — 51 столица Европы в виде цветов.

— Это уникальный проект. Когда я это придумала, хотелось сделать такое в Минске. Давала объявление, что готова работать бесплатно, чтобы показать свое творчество, украсить город. Никто не отозвался, а потом выяснилось, что параллельно жители этого двора искали художника.


За неделю местные обсудили эскизы и дали добро на работу Екатерины. Правда, место возле одного из гаражей осталось чистым — один из собственников попросил его не трогать.

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Теги: Минск
 
 
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Художница нарисовала мурал за свои деньги по инициативе местных жителей.
 
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