В центре Минска появился новый мурал. Посмотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

За месяц на гаражах во дворе дома на Независимости, 12, появился мурал. На нем в виде цветов изображены европейские города. Их нарисовала художница по просьбе местных жителей.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Художница Екатерина Казнадей рассказывает: расписать стену ее пригласили местные жители. Они искали художника, который сделал бы это за свой счет. На себя местные взяли подготовку стены — заштукатурили и покрасили ее в желтый цвет. До этого стена была немного разбита, на ней были старые граффити.

— Мне помогали мои подруги. Максимум одновременно работали вчетвером. Сначала расписывали стену на средства моей семьи. Когда это стали замечать прохожие и люди в соцсетях, кто-то пожертвовал на краску, а в самую последнюю неделю подключилась компания Condor и предоставила ведро краски, которой как раз не хватало.













На стенах гаражей — 51 столица Европы в виде цветов.

— Это уникальный проект. Когда я это придумала, хотелось сделать такое в Минске. Давала объявление, что готова работать бесплатно, чтобы показать свое творчество, украсить город. Никто не отозвался, а потом выяснилось, что параллельно жители этого двора искали художника.





За неделю местные обсудили эскизы и дали добро на работу Екатерины. Правда, место возле одного из гаражей осталось чистым — один из собственников попросил его не трогать.