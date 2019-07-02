Спустя год на берегу Березины вновь установили памятник погибшим курсантам. Теперь уже «легальный»

Источник материала: Tut.by

Прошлой весной на левом берегу Березины по распоряжению городских властей был демонтирован памятник курсантам Бобруйского военно-тракторного училища . Более 10 лет назад его установил местный житель Михаил Казачёнок на месте, где в 1941 году погибли 19-летние мальчишки. Однако чиновники посчитали, что самодельный памятный знак находится здесь незаконно — тем более, что останки двух курсантов, найденные на берегу несколько лет назад, уже перезахоронены в братской могиле. Бобруйчанам, неравнодушным к своей истории, пришлось год добиваться того, чтобы на первой линии оборонительного рубежа, где, по предварительным подсчетам, погибло не менее 200 курсантов училища, все же был установлен памятный знак.





Его открытие было торжественным, но малолюдным. Собрались лишь те, кто на протяжении многих лет пытался сохранить память о погибших мальчишках. Среди них — учитель математики бобруйской школы № 25 Валерия Ткачук, которая со своими учениками несколько лет ухаживала за могилой курсантов, попутно собирая сведения о событиях июня 1941 года. Женщина до сих пор надеется, что откликнутся те, кто знает хоть что-то о боях на левом берегу Березины. Пока же судьба случайно свела ее с Ниной Прокофьевной Киселевой, племянницей курсанта Бобруйского военно-тракторного училища Павла Карманного. 28 июня 1941 года не берегу Березины он, по словам женщины, принял свой первый бой.

— Ему повезло, что остался жив. Он погиб позже, в 1942 году. Возможно даже успел дойти до Сталинграда, — говорит Нина Киселева.

Для нее памятный знак на месте боев — не просто дань памяти погибшим. Это — часть семейной истории, которую она еще в детстве слышала от бабушки. За несколько дней до оккупации Бобруйска ее родной дядя, 20-летний курсант, прибежал домой радостный и стал собираться на фронт, линия которого прошла всего в десятке километров от города. Больше с близкими ему увидеться не довелось.

— В городе было несколько концлагерей, и мой дед ходил туда, но среди пленных Павла так и не нашел, — рассказывает Нина Киселева.





Историю оборонительных боев на левом берегу Березины бобруйские энтузиасты собирали буквально по крупицам. Известно, что 26 июня 1941 года советские войска спешно оставили Бобруйск, а 28 июня в город вошли немецкие подразделения. 2-я танковая группа Гудериана направлялась к Могилеву, и сдерживать ее на выходе из Бобруйска поручили корпусу генерал-лейтенанта Семена Поветкина. В это формирование влились курсанты военно-тракторного училища, саперы, связисты и простые бобруйчане из числа народного ополчения.













— На 2740 человек было всего 5 танков и около 20 пушек. У немецких войск — 133 танка, — говорит руководитель поискового отряда «Обелиск» Сергей Порозов.

Он уже не первый год пытается собрать сведения об оборонительных боях под Бобруйском и информацию о погибших. Говорит, что списки без вести пропавших курсантов училища были составлены лишь в 1943 году, когда учебное заведение уже базировалось в Омске. Кто из них остался лежать на левобережье Березины, а кто погиб на фронте — неизвестно. Но, по примерным подсчетам, под Бобруйском было убито не менее 200 курсантов из 800. Имена двадцати из них сегодня известны.

— Первый бой они приняли 28 июня в 14 часов 20 минут, — говорит Сергей Порозов. — Второй бой — через сутки, 29 июня примерно в 16 часов. Это был страшный бой: с воздуха немецкие войска поддерживала авиация.





В ночь с 29 на 30 июня 1941 года группа курсантов училища переправилась на правый берег Березины и устроила ряд диверсий в городе. До этого были взорваны все три моста через Березину в районе Бобруйска, что задержало наступательную операцию немецких войск. 29-го июня противник перекинул понтонный мост через Березину в районе нынешнего санатория имени Ленина, немецкие танки оказались в тылу корпуса Поветкина, началось отступление советских войск. 30 июня 19-летние мальчишки приняли свой последний бой на левом берегу Березины. В нем отличился капитан Вартан Савоян, под началом которого находились курсанты военно-тракторного училища.

Дочь капитана, 80-летняя Вера Савоян, специально приехала в Бобруйск, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Беларуси. Новость об открытии памятного знака стала для женщины неожиданностью.

— Папа тогда остался жив, но о войне он рассказывал мало, — вспоминает Вера Савоян. — Говорил только, что занял место погибшего курсанта Рюмина за пулеметом и подбил шесть танков. Четыре из них сгорели, два повернули назад.





Документальное подтверждение подвига Вартана Савояна, который был представлен к званию Героя Советского Союза, но в итоге получил лишь Орден Ленина, его дочь привезла в Бобруйск и передала в краеведческий музей. Сразу после войны ее отец тоже приезжал в Бобруйск и встречался с музейными работниками, которым отдал свои личные вещи, в том числе и военный планшет. Вартан Савоян умер в 1967 году, но связь с музеем его семья поддерживает до сих пор. Именно директор учреждения Наталья Артемчик пригласила дочь капитана в Бобруйск этим летом. А правительство Армении полностью оплатило эту поездку.





— Вы даже не представляете, что вы сделали не только для моей семьи, но и для всех тех, кто оборонял эти рубежи, — не может сдержать слезы Вера Вартановна и указывает в сторону валуна с мемориальной табличкой.

Разрешение на его установку теперь дал горисполком, также чиновники распорядились благоустроить прилегающую территорию. Теперь, по словам Сергея Порозова, памятный знак будет включен в государственный реестр. А через возвышенность на левом березу Березины пройдут новые экскурсионные маршруты. Благодарить за это стоит и Михаила Казачёнка, который несколько лет пытался отстоять памятник.

— Я очень доволен, что привезли этот камень. Теперь точно люди будут знать, что здесь произошло.





Но Михаил Казачёнок и Сергей Порозов убеждены, что поисковые работы на левом берегу Березины нужно продолжать, ведь, по тем отрывочным воспоминаниям очевидцев, которые удалось собрать, река в месте первой линии обороны между деревнями Углы и Щатково летом 1941 года была красной от крови, а берег — усыпан телами солдат, советских и немецких. Их останки до сих пор покоятся здесь, недалеко от «титовского» моста чрез Березину.

А камень, к слову, местный. Его, говорит директор Бобруйского краеведческого музея Наталья Артемчик, нашли в окрестностях города. Финансовую помощь в установке оказала общественная организация «Фонд мира», не обошлось и без депутатской поддержки.