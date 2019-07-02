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Минобороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Минска
03.07.2019 10:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" опубликован на
Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной армии в одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны - "Багратион".
В числе документов боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.
Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.-0-
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" опубликован на интернет-портале Минобороны России к 75-летию освобождения столицы...
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