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Салют 3 июля в Витебске начнется пораньше - организаторы перенесли время
03.07.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздничный салют в День Независимости на площади Победы в Витебске начнется на 40 минут раньше
Соответственно изменилось и время акции «Споем гимн вместе» — она начнется в 22.15.
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Праздничный салют в День Независимости на площади Победы в Витебске начнется на 40 минут раньше анонсированного.
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