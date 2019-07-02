Салют 3 июля в Витебске начнется пораньше - организаторы перенесли время

Источник материала: Tut.by

Праздничный салют в День Независимости на площади Победы в Витебске начнется на 40 минут раньше анонсированного — не в 23.00, а в 22.20, уточняет горисполком.

Соответственно изменилось и время акции «Споем гимн вместе» — она начнется в 22.15.

Полная программа праздника — на сайте горисполкома.