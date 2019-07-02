Погода в День Независимости: дожди, порывистый ветер и грозы

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 3 июля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, пишут naviny.by .

По прогнозам синоптиков, в основном в северных регионах пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +16.+21°С, по югу до +23°С.

В столице вероятность дождя составляет 60−70%, возможна гроза. Ветер западный порывистый. Днем воздух прогреется до +18.+20°С, вечером столбик термометра опустится до +15.+17°С.