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Погода в День Независимости: дожди, порывистый ветер и грозы

03.07.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 3 июля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, пишут naviny.by.

По прогнозам синоптиков, в основном в северных регионах пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +16.+21°С, по югу до +23°С.

В столице вероятность дождя составляет 60−70%, возможна гроза. Ветер западный порывистый. Днем воздух прогреется до +18.+20°С, вечером столбик термометра опустится до +15.+17°С.

 
 
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Сегодня, 3 июля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.
 
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