Осиповчанка Людмила Баскакова — автор лучшего воспоминания о ветеране войны

Источник материала: Асiповiцкi край

С февраля по май в Беларуси проходил конкурс «Фронтовой альбом», посвященный 75-й годовщине освобождения страны от нацистской оккупации. Организаторами выступили Министерство образования, информагентство БелТА, газета «7 дней», Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и компания «Варгейминг», которая реализует одноименный интернет-проект уже более двух лет.

На конкурс поступило свыше 900 творческих работ. Биографии участников и свидетелей войны, фотографии, наградные документы и главное — искренние рассказы о человеческих судьбах.

Победителей было пять. В их числе и наша землячка Людмила Баскакова — учитель Цельской СШ, бывший сотрудник «районки». Накануне Дня Независимости публикуем эссе победительницы и задаем несколько вопросов о «Фронтовом альбоме» и отношении к войне, которая стала частью судьбы ее отца.

— Положение о «Фронтовом альбоме» пришло в школу, и я помогала подготовить конкурсный материал одной из учениц, — рассказала Людмила Петровна. — Для самой воспоминания об отце-фронтовике очень важны. Он ушел из жизни рано, когда был мне так нужен. Долго чувствовала, что видит мою жизнь и пытается помочь. Вот об этом и захотелось рассказать.

— Какими они были, солдаты Победы, в первые послевоенные десятилетия?

— Почти все имели шрамы, заметные повреждения рук и ног. У отца была сильно ранена голень. Но следы войны на телах воинов воспринимались с уважением.

Ну а какими они были людьми… Разными, как все и всегда. Только с особым жизненным опытом.

Рассказы о своем боевом пути некоторые любили приукрашивать. Боевые товарищи относились к таким преувеличениям с пониманием, хотя прекрасно осознавали, где погоня за «драматическим эффектом», а где суровая окопная правда.

— У каждого поколения свое понимание Великой Отечественной войны. Что повлияло на Ваше видение этого эпохального события больше: живое общение с фронтовиками, кино, литература, знакомство с подлинными документами?

— Все же художественная литература. Хорошие книги подводят к главным вопросам, на которые ты должен найти ответ самостоятельно.

— Например?

— Книга «Сотников» Василя Быкова. Два партизана попадают в плен. Один — из-за которого задание командира отряда было провалено — обреченно выбирает смерть. Второй — опытный и умелый боец — пытается обмануть врага и вернуться к своим. Вот только уцелеть можно лишь приняв участие в казни боевого товарища. Цена запредельная, но понимание этого приходит слишком поздно…

— Не хотелось бы оказаться в похожей ситуации…

— Те, кто сражался с врагом, уклоняться от выбора не имели возможности. И права на ошибку у них не было. Мой отец воевал с сорок второго года по победный. Он смог не ошибиться, поэтому выжил сам и дал жизнь мне.