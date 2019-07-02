МНС планирует 4 июля ввести обновленный личный кабинет плательщика

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам готовится ввести в эксплуатацию новую версию личного кабинета плательщика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МНС.

Сегодня, 3 июля, продолжаются подготовительные работы по переходу на новую версию личного кабинета, поэтому МНС предупреждает о возможных перебоях в работе его отдельных сервисов. Планируемая дата ввода в эксплуатацию новой версии личного кабинета - 4 июля.

Новая технологическая платформа позволит представить адаптивную версию сервиса, с возможностью масштабирования на экранах меньших, чем стационарные экраны компьютера, с дополнительными возможностями для пользователей.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет представлена версия личного кабинета, в которой объединены функциональные электронные услуги для таких категорий плательщиков с дополнительной возможностью аутентификации посредством мобильной ЭЦП.

Использование новой версии личного кабинета плательщика с использованием ключа ЭЦП требует установки на рабочем месте пользователя браузера Internet Explorer версии 11. Старые версии браузера Internet Explorer (версии 8, 9 и 10) в данном функционале в этом случае не поддерживаются.

До конца 2019 года будет поддерживаться существующая ранее версия личного кабинета организации и индивидуального предпринимателя, которая позволит использовать на рабочих местах пользователя версии браузера Internet Explorer (версии 8, 9, 10 и выше).-0-