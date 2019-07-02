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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается в Беларуси

03.07.2019 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается в Беларуси
Во время церемонии

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, продолжается по всей стране, сообщает БЕЛТА.

Акция проходит в Беларуси как дань памяти подвигам и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны и Великую Победу. Возложив цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске, к акции присоединились представители Министерства обороны во главе с министром Андреем Равковым.

Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню пришел сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Белорусские пограничники также приняли участие в праздничных мероприятиях. В Минске руководство Госпогранкомитета и военнослужащие Минского гарнизона почтили память воинов-освободителей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Беларуси. Мероприятие прошло у воинского захоронения на бульваре Толбухина, у памятного знака воинам, погибшим 3 июля 1944 года при освобождении Минска. Пограничники также возложили цветы у мемориальной доски Герою Советского Союза Андрею Кижеватову, начальнику погранзаставы и участнику обороны Брестской крепости, героически погибшему в июне 1941 года, у мемориального комплекса "Курган Славы", а также в местах захоронения воинов-освободителей Беларуси.

К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" может присоединиться любой желающий. Торжественные церемонии возложения цветов проходят по всей стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, продолжается по...
 
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