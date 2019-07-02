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111 полицейских пострадали при столкновениях с демонстрантами в Израиле
03.07.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 111 израильских полицейских пострадали в столкновениях с протестующими членами эфиопской общины страны. Об этом сообщила в среду газета
По данным газеты, в медицинские учреждения были доставлены 47 полицейских, 26 протестующих, девять прохожих и один пожарный. Общее число пострадавших с обеих сторон неизвестно. Согласно последней информации, в результате беспорядков были задержаны 136 человек.
Ранее газета
Демонстранты, большинство которых являются выходцами из этнокультурной группы фалаша (эфиопских евреев), перекрыли минувшей ночью главные автомагистрали страны, требуя покончить с расизмом и «полицейским произволом в отношении членов общины». В нескольких городах протестующие вступили в столкновения с полицией.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в
Во вторник в различных городах Израиля начались массовые протесты фалаша против «систематической жестокости» по отношению к ним со стороны полиции страны. Поводом для выступлений стало убийство 19-летнего эфиопского еврея Саломона Тека сотрудником полиции в городе Хайфа при спорных обстоятельствах 30 июня. Задержанный полицейский вскоре был отпущен под подписку о невыезде, что спровоцировало демонстрации. Протестующие заявляют о расизме израильского общества и дискриминации фалаша в общественной и социально-экономической сферах жизни в Израиле.
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Согласно последней информации, в результате беспорядков были задержаны 136 человек.
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