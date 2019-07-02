Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП под Одессой. Их выводили через лобовое стекло

Источник материала: Tut.by

По данным украинского портала «Град» , в автобусе, следовавшем рейсом «Минск — Одесса», находилось 50 пассажиров. Их выводили через лобовое стекло.

Во вторник, 2 июля, в 23:20 часов украинские патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на Хаджибейском мосту автодороги Киев-Одесса.

Как сообщает патрульная полиция Одессы, на месте полицейские выяснили, что при движении в направлении Одессы водитель грузового автомобилю КАМАЗ не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan, который ехал по маршруту «Минск-Одесса».

Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Патрульные совместно с водителем приняли решение и, разбив лобовое стекло автобусу, начали эвакуацию людей. В это время за пассажирами прибыл другой автобус для продолжения международного рейса.

В результате столкновения пострадавших нет. В автобусе, как сообщает портал «Град» находилось 50 пассажиров.