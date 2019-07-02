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Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП под Одессой. Их выводили через лобовое стекло
03.07.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным украинского
Во вторник, 2 июля, в 23:20 часов украинские патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на Хаджибейском мосту автодороги Киев-Одесса.
Как
Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Патрульные совместно с водителем приняли решение и, разбив лобовое стекло автобусу, начали эвакуацию людей. В это время за пассажирами прибыл другой автобус для продолжения международного рейса.
В результате столкновения пострадавших нет. В автобусе, как сообщает портал «Град» находилось 50 пассажиров.
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По данным украинского портала «Град», в автобусе, следовавшем рейсом «Минск - Одесса», находилось 50 пассажиров. Их выводили через лобовое стекло.
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