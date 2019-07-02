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Беларусь и Латвия договорились о подготовке радиочастот для 5G

03.07.2019 13:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство сообщения Латвии подписали протокол о сотрудничестве по вопросам высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц. Документ подписан в Минске по итогам переговоров министра связи и информатизации Константина Шульгана и министра сообщения Талиса Линкайтса, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Освобождение полосы радиочастот 694-790 МГц от средств наземного цифрового телевизионного вещания позволит обеспечить выделение необходимого радиочастотного спектра для развития сетей сотовой подвижной электросвязи по технологии 5G.

Достигнутые договоренности помогут внедрить перспективные системы сотовой радиосвязи на территории двух стран и обеспечить выполнение соответствующих решений Международного союза электросвязи.

До 1 января 2020 года будет разработан проект соглашения по техническим критериям оптимального и эффективного использования полосы радиочастот 694-790 МГц в приграничных районах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство сообщения Латвии подписали протокол о сотрудничестве по вопросам...
 
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