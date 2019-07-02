На границе с Литвой и Польшей выстроились очереди из авто

Источник материала: Tut.by

Как сообщает сайт Государственного таможенного комитета , на границе Беларуси с Польшей и Литвой выстроились очереди. В пункте пропуска «Брест» в 14.00 3 июля стояло более 90 машин.

В «Брузгах», по данным на 14.00 3 июля, скопилось более 70 машин. В «Берестовице» — более 20.

На литовском направлении больше всего авто ждали своей очереди в «Привалке» — более 70. В «Каменном логе» — более 60. В «Котловке» стояла очередь из 50 авто, в «Лоше» — из 40.

Напомним, в этом году День независимости страна отмечает только один день — 3 июля, переносов нет.