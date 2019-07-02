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На границе с Литвой и Польшей выстроились очереди из авто
03.07.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как сообщает
В «Брузгах», по данным на 14.00 3 июля, скопилось более 70 машин. В «Берестовице» — более 20.
На литовском направлении больше всего авто ждали своей очереди в «Привалке» — более 70. В «Каменном логе» — более 60. В «Котловке» стояла очередь из 50 авто, в «Лоше» — из 40.
Напомним, в этом году День независимости страна отмечает только один день — 3 июля, переносов нет.
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В пункте пропуска «Брест» в 14.00 3 июля стояло более 90 машин.
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