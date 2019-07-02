Зрелищный парад и шествие по новому маршруту. Как в Витебске отпраздновали День независимости

Источник материала: Tut.by

В Витебске 3 июля отметили День Независимости. Торжества начались с открытия мемориальной доски партизанскому комбригу Николаю Сакмаркину и акции возле памятного знака «Орден Победы» на проспекте Победы возле госуниверситета.





Возле госуниверситета встретили факел Победы: его привезли на машине из Лиозно — первого населенного пункта в регионе, освобожденного от фашистов в 1944 году.

Затем горожане прошли шествием по Московскому проспекту к площади Победы. И это стало отличием нынешнего празднования Дня независимости в Витебске: раньше колонна шла к центральной площади города по улице Ленина.

































По традиции к Вечному огню возле монумента «Три штыка» возложили венки и цветы.

В этом году в День независимости на площади Победы состоялся полномасштабный парад — вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного гарнизона.

Зрители увидели новинку белорусского военпрома — бронированные разведывательно-дозорные машины «Кайман» , а также БТР-80, легковые автомобили «Богатырь», гаубицы Д-30 с расчетами, минометы и т.д.





























Гуляния продолжатся до самого вечера. В 22.20 на площади Победы — салют, одно из самых любимых горожанами мероприятий на этот праздник.



