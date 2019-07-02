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Зрелищный парад и шествие по новому маршруту. Как в Витебске отпраздновали День независимости

03.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 3 июля отметили День Независимости. Торжества начались с открытия мемориальной доски партизанскому комбригу Николаю Сакмаркину и акции возле памятного знака «Орден Победы» на проспекте Победы возле госуниверситета.


Возле госуниверситета встретили факел Победы: его привезли на машине из Лиозно — первого населенного пункта в регионе, освобожденного от фашистов в 1944 году.

Затем горожане прошли шествием по Московскому проспекту к площади Победы. И это стало отличием нынешнего празднования Дня независимости в Витебске: раньше колонна шла к центральной площади города по улице Ленина.









По традиции к Вечному огню возле монумента «Три штыка» возложили венки и цветы.

В этом году в День независимости на площади Победы состоялся полномасштабный парад — вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного гарнизона.

Зрители увидели новинку белорусского военпрома — бронированные разведывательно-дозорные машины «Кайман», а также БТР-80, легковые автомобили «Богатырь», гаубицы Д-30 с расчетами, минометы и т.д.








Гуляния продолжатся до самого вечера. В 22.20 на площади Победы — салют, одно из самых любимых горожанами мероприятий на этот праздник.


 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске встретили факел Победы: его привезли на машине из Лиозно - первого населенного пункта в регионе, освобожденного от фашистов в 1944 году.
 
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