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Зрелищный парад и шествие по новому маршруту. Как в Витебске отпраздновали День независимости
03.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 3 июля отметили День Независимости. Торжества начались с открытия мемориальной доски партизанскому комбригу Николаю Сакмаркину и акции возле памятного знака «Орден Победы» на проспекте Победы возле госуниверситета.
Возле госуниверситета встретили факел Победы: его привезли на машине из Лиозно — первого населенного пункта в регионе, освобожденного от фашистов в 1944 году.
Затем горожане прошли шествием по Московскому проспекту к площади Победы. И это стало отличием нынешнего празднования Дня независимости в Витебске: раньше колонна шла к центральной площади города по улице Ленина.
По традиции к Вечному огню возле монумента «Три штыка» возложили венки и цветы.
В этом году в День независимости на площади Победы состоялся
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Гуляния продолжатся до самого вечера. В 22.20 на площади Победы — салют, одно из самых любимых горожанами мероприятий на этот праздник.
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В Витебске встретили факел Победы: его привезли на машине из Лиозно - первого населенного пункта в регионе, освобожденного от фашистов в 1944 году.
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