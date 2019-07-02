Праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны, продолжаются на Будакошелевщине.
Самые яркие моменты в нашем очередном фоторепортаже.
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Праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны, продолжаются на Будакошелевщине
03.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны, продолжаются на Будакошелевщине.
Самые яркие моменты в нашем очередном фоторепортаже.
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Праздничные мероприятия, посвященные главному празднику страны, продолжаются на Будакошелевщине. Самые яркие моменты в нашем очередном...
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