Медали и подарки для ветеранов в День Независимости

Источник материала: Газета Авангард

Сразу после митинга и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, делегация в составе председателя районного исполнительного комитета Андрея Горбачева, председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова, заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова и военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва направились по местам жительства ветеранов, чтобы вручить им юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и памятные подарки.

Так, медали вручили Сергею Ивановичу Халецкому, Николаю Степановичу Войтко и Анатолию Степановичу Кашпарову.













