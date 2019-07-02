Будакошелевщина отмечает День Независимости и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Фоторепортаж с торжественного митинга на городском мемориале и праздничного шествия.
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Будакошелевщина отмечает День Независимости и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
03.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Будакошелевщина отмечает День Независимости и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Фоторепортаж с торжественного митинга на городском мемориале и праздничного шествия.
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Будакошелевщина отмечает День Независимости и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
Будакошелевщина отмечает День Независимости и 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж с...
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