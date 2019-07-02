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ФОТОФАКТ: Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости
03.07.2019 19:56 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое строение в мире - небоскреб Бурдж-Халифа - в честь Дня Независимости окрасилось в цвета белорусского флага. Об этом информирует МИД Беларуси в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.
Бурдж-Халифа - небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.-0-
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ФОТОФАКТ: Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое строение в мире - небоскреб Бурдж-Халифа - в честь Дня Независимости окрасилось в цвета белорусского флага. Об этом...
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