Источник материала: БелТА

Фото БРСМ

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан первый том национального фотоальбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"В период с 9 мая по 3 июля создавался первый том национального альбома памяти "Беларусь помнит. Родные лица победы". Во время патриотического проекта "Молодежный марафон "75", посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, было собрано более 2 тыс. фотографий освободителей Беларуси. В основную часть альбома вошло около 700. Но абсолютно весь уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла - уроженцах нашей страны аккумулирован в мультимедийный вариант альбома, который стал неотъемлемой частью созданной молодежью реликвии", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, при формировании альбома было принято решение в первую очередь разместить на его страницах фотографии родных тех людей, кто своими успехами уже прославил нашу страну. К примеру, это фото героев-освободителей из семейного архива дважды Героя Советского Союза космонавта Петра Климука, депутата Палаты представителей, заслуженной артистки Беларуси Ирины Дорофеевой, нашей творческой молодежи, которая представляла Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение": Ольги Сацюк, Руслана Асланова, Хелены Мерааи и других.

В следующем году исполняется 75 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи молодежная организация приняла решение продолжить работу над созданием новых томов национального фотоальбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". "С такой инициативой на открытых диалогах, которые состоялись во время молодежного марафона, неоднократно выступали юноши и девушки во всех регионах страны. Мы решили поддержать их. Надеюсь, что следующие тома национального альбома будут гораздо больше, и мы приложим для этого максимальные усилия", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Он призвал молодежь больше интересоваться историей Великой Отечественной войны, своей семьи и страны, сохранять память о тех людях, которые отстояли для нас мирную жизнь.

В эти дни в Беларуси проходит акция "Беларусь помнит. Помним каждого", во время которой молодежь, руководители госорганов, общественность возлагают цветы к монументам, обелискам героев-освободителей и братским могилам. Олег Дикун вместе с молодежью принял участие в возложении цветов к монументам в Витебской области, в частности к мемориальному комплексу "Прорыв" в деревне Паперино Ушачского района, "Проклятие фашизму" в деревне Шуневка Докшицкого района, а также памятнику 23 воинам-гвардейцам в Полоцке. Сегодня второй секретарь ЦК БРСМ возложил цветы к мемориалу студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном на территории Белорусского национального технического университета.-0-

Фото БРСМ