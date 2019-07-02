ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военный парад в честь 75-летия освобождения: Беларусь отмечает День независимости

03.07.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военный парад проходит в Минске по случаю Дня независимости. В парадном строю — 25 пеших и 24 расчета с военной техникой. Впервые в параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных сил и один от Министерства внутренних дел.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К месту проведения парада прибыл президент Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко.

Откроет парад авиация. В небе над столицей — вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Максимальная высота, на которой проходят самолеты — около 250 метров.

В воздушном строю также можно увидеть представителей ВКС России.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парадном строю - 25 пеших и 24 расчета с военной техникой. Впервые в параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от...
 
Новости дня
Новости общества
 
«АвтоЛеди-2019» стала Мария Суворова из агроколледжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика