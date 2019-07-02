Военный парад в честь 75-летия освобождения: Беларусь отмечает День независимости

Источник материала: Tut.by

Военный парад проходит в Минске по случаю Дня независимости. В парадном строю — 25 пеших и 24 расчета с военной техникой. Впервые в параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных сил и один от Министерства внутренних дел.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К месту проведения парада прибыл президент Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко.

Откроет парад авиация. В небе над столицей — вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Максимальная высота, на которой проходят самолеты — около 250 метров.

В воздушном строю также можно увидеть представителей ВКС России.