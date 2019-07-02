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Военный парад в честь 75-летия освобождения: Беларусь отмечает День независимости
03.07.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военный парад проходит в Минске по случаю Дня независимости. В парадном строю — 25 пеших и 24 расчета с военной техникой. Впервые в параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных сил и один от Министерства внутренних дел.
К месту проведения парада прибыл президент Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко.
Откроет парад авиация. В небе над столицей — вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Максимальная высота, на которой проходят самолеты — около 250 метров.
В воздушном строю также можно увидеть представителей ВКС России.
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В парадном строю - 25 пеших и 24 расчета с военной техникой. Впервые в параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от...
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