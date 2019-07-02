Военный парад в честь Дня независимости начался в Минске

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад войск Минского гарнизона в честь Дня независимости начался в белорусской столице с пролета авиации. В небе над столицей можно увидеть современные боевые самолеты и вертолеты авиации Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

Воздушный эшелон состоит из вертолетов Ми-8, Ми-24, самолетов Ан-26, Як-130, Ил-76, Л-39, штурмовиков Су-25, истребителей МиГ-29. Военная авиация России представлена вертолетами Ка-52, истребителями Су-30 и Су-34, бомбардировщиками Ту-95, Ту-160 и сверхзвуковым самолетом Ту-22.

Затем в парадном строю пройдут 25 пеших парадных расчетов, в том числе от военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и ВС России, знаменные группы от Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

В параде принимают участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от Министерства внутренних дел. В прошлом году был только один парадный расчет.

Перед трибунами пронесут Знамя Победы, Государственный флаг Беларуси и флаг СССР, за ними проследуют штандарты фронтов, освобождавших Беларусь. Впервые в парадном строю - боевые знамена партизанских формирований времен войны. На начало операции "Багратион" на территории Беларуси действовали 148 партизанских бригад и 53 отдельных партизанских отряда. После боевых знамен пройдет партизанский парадный расчет, символизирующий всенародный характер борьбы.

Механизированную колонну, в составе которой 25 расчетов, по традиции возглавит легендарный советский танк Т-34 - символ Великой Отечественной войны. Примечательно, что на параде представлены в основном новые или модернизированные образцы: танки Т-72 различных модификаций, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-70МБ1, БТР-80 и БТР-82А, бронеавтомобили "Дракон" и "Кайман", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая военная техника.

Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом сводной роты почетного караула Минской военной комендатуры. Всего в военном параде принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, а в составе механизированной колонны более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в воздушном параде задействованы около 50 самолетов и вертолетов.-0-