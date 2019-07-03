|
Более тысячи человек участвовали в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная"
03.07.2019 22:06 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек принимали участие в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная" в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.
Театрализованный эпизод состоял из ряда миниатюр в сопровождении оригинальной музыки. Вниманию зрителей были представлены сложные постановки, повествующие о последних мирных днях, героической борьбе белорусского народа на фронтах и в партизанских отрядах, о возрождении страны после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
После театрализованного эпизода состоялась акция "Споем гимн вместе".
Ее финальным аккордом стал праздничный салют.
Затем у стелы "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы ожидал гала-концерт "Сильная и современная Беларусь".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек принимали участие в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная" в честь Дня Независимости, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)