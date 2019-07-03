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В честь Дня Независимости на Центральной площади проходит праздник

03.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На сцене выступают учащиеся четырех спортивных школ Борисовщины. Юные спортсмены демонстрируют свои виды спорта – баскетбол, бокс, дзюдо, гимнастику и др.
В рамках праздника также прошел велозабег, в котором приняли участие более ста человек – малыши от 3 лет, спортсмены-любители, профессионалы. Некоторые велосипедисты приняли участие в гонке целыми семьями.
Из-за переменчивой погоды праздничные показательные выступления периодически приостанавливаются, но как заверили организаторы, вся заявленная программа пройдет без изменений – впереди районный конкурс «Мисс Борисов», праздничный концерт и салют, до самого вечера будут работать торговые точки.

 
 
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Как сообщается на канале "Привет, Борисов!", на Центральной площади проходит праздник спорта и здорового образа жизни «Борисов спортивный».
 
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