В честь Дня Независимости на Центральной площади проходит праздник

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На сцене выступают учащиеся четырех спортивных школ Борисовщины. Юные спортсмены демонстрируют свои виды спорта – баскетбол, бокс, дзюдо, гимнастику и др.

В рамках праздника также прошел велозабег, в котором приняли участие более ста человек – малыши от 3 лет, спортсмены-любители, профессионалы. Некоторые велосипедисты приняли участие в гонке целыми семьями.

Из-за переменчивой погоды праздничные показательные выступления периодически приостанавливаются, но как заверили организаторы, вся заявленная программа пройдет без изменений – впереди районный конкурс «Мисс Борисов», праздничный концерт и салют, до самого вечера будут работать торговые точки.