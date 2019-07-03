«Мероприятие бюджетное, а к сцене не пускают». Как белорусы смотрели концерт у стелы

Источник материала: Tut.by

В Минске прошел военный парад , после него возле стелы «Минск — город-герой» устроили гала-концерт «Сильная и современная Беларусь». Большинство пришедших могли наблюдать за ним очень издалека — с расстояния шириной в дорогу. Посмотреть на обещанного Тиму Белорусских можно было разве что с экранов. TUT.BY спросил у людей, почему они пришли сегодня на гуляния, какие их надежды оправдались, а какие — нет.



Основная масса пришедших на концерт стояла у заграждений, которые от сцены отделяла целая дорога

Парад с танками и другой военной техникой в этом году в Минске устроили вечером — он начался аж в 21.00. Салют в 22.20 отгремел с ЧП: погибла женщина , еще несколько человек пострадали. Это произошло на берегу реки Свислочь. У стелы «Минск — город-герой» сразу после салюта было спокойно, люди ждали, когда начнется праздничный гала-концерт. Было обещано , что на нем выступят выступление модные исполнители Рита Дакота и Тима Белорусских.



По другую сторону праздника, у самой сцены, людей было немного — было много свободного пространства

Парад и салют, к слову, с холмов возле перекрестка проспектов Победителей и Машерова наблюдали тысячи людей. Правда, многие стали расходиться еще до концерта. Над стелой сгустились тучи, казалось, что пойдет сильный дождь.

— Пойдём, пока не полило, — говорила женщина мальчику лет девяти.

— Так и не послушали Тиму Белорусских. Жизнь это боль, — ответил паренек.

Алена с дочкой Лизой пришли на праздник часов в семь. Алена в дождевике, собиралась дождаться обещанных молодежных кумиров. Говорит, что парад посмотрели с удовольствием.

— Мы всем довольны. Экраны в этом году поставили хорошие.

Неподалеку смотрела концерт семья минчан Алексея и Елены Митькиных. Алексею 70 лет, он делился впечатлениями от парада, который недавно закончился.

— Я сам служил на танке. Здесь техника шла, конечно, другая уже. Красиво. Но я стою и думаю: надо ли показывать это все вот так, в эти годы? Не знаю.





Семья добавила, что 3 июля для них настоящий праздник. Отец Алексея Митькина умер недавно, ему было 96 лет и он прошел всю войну.

Когда выступал Солодуха, люди хором ему подпевали: и молодежь, и Валентина Коваленя из деревни Солигорского района, которой 65. Она на гуляниях у стелы с землячкой Любовью Матвеевной. Женщин привез в Минск крестный сын — решил показать праздник.

— Нам очень понравилось, приедем еще, — говорят они.





А вот компания из Жодино недовольна. Иван и Ольга стоят у ограждения, которое отделяет массового зрителя от сцены у стелы. До сцены отсюда далеко — расстояние в проезжую часть.

— Чтобы сюда пройти и оказаться у заграждения, мы простояли два часа у КПП, представляете? — возмущена Ольга.

— К организации очень много вопросов, — добавляет Иван. — Вот мы приехали из другого города, а что мы видим? Никаких опознавательных знаков нигде. Спрашиваем у охранников: а как попасть через дорогу, к сцене? Нам говорят: чтобы подойти поближе — нужны билеты. Простите, какие билеты? Мы ехали именно на концерт, читали анонсы — нигде не было информации, что нужны какие-то билеты. Это бюджетное мероприятие, а к сцене не пускают. Я считаю, что каждый имеет право попасть на такой концерт.





Вместе с Иваном и Ольгой из Жодино приехали на концерт более юные ребята.

— Я очень Риту Дакоту послушать хочу, — говорит одна из девушек. — Но настроения уже нет. Мы стояли у КПП, думали, пустят ближе, а приходится смотреть с экранов. Зачем тогда нас было досматривать?





Жаловались гости и на отсутствие точек общепита.

— Раз не пускают людей ближе — ну поставили бы здесь, что ли, фудкорт.

Во время концерта многим, столпившимся у кордона, говорили: «К сцене только по приглашениям».





Стоит напомнить, что движение транспорта в городе 3 июля основательно перекроили . Многие дороги по маршруту военной техники были закрыты, некоторые автобусы направляли в объезд, метро, с оглядкой на гуляющих, работало немного дольше обычного.

Но не всем удалось сразу после концерта без проблем разойтись к остановкам общественного транспорта. Корреспондент TUT.BY сфотографировала толпы людей, которые около получаса не могли пересечь проспект Победителей. Переход не разрешали, хотя по проспекту тогда не шел никакой транспорт.







