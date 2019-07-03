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«Мероприятие бюджетное, а к сцене не пускают». Как белорусы смотрели концерт у стелы
04.07.2019 03:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске
Парад с танками и другой военной техникой в этом году в Минске
Парад и салют, к слову, с холмов возле перекрестка проспектов Победителей и Машерова наблюдали тысячи людей. Правда, многие стали расходиться еще до концерта. Над стелой сгустились тучи, казалось, что пойдет сильный дождь.
— Пойдём, пока не полило, — говорила женщина мальчику лет девяти.
— Так и не послушали Тиму Белорусских. Жизнь это боль, — ответил паренек.
Алена с дочкой Лизой пришли на праздник часов в семь. Алена в дождевике, собиралась дождаться обещанных молодежных кумиров. Говорит, что парад посмотрели с удовольствием.
— Мы всем довольны. Экраны в этом году поставили хорошие.
Неподалеку смотрела концерт семья минчан Алексея и Елены Митькиных. Алексею 70 лет, он делился впечатлениями от парада, который недавно закончился.
— Я сам служил на танке. Здесь техника шла, конечно, другая уже. Красиво. Но я стою и думаю: надо ли показывать это все вот так, в эти годы? Не знаю.
Семья добавила, что 3 июля для них настоящий праздник. Отец Алексея Митькина умер недавно, ему было 96 лет и он прошел всю войну.
Когда выступал Солодуха, люди хором ему подпевали: и молодежь, и Валентина Коваленя из деревни Солигорского района, которой 65. Она на гуляниях у стелы с землячкой Любовью Матвеевной. Женщин привез в Минск крестный сын — решил показать праздник.
— Нам очень понравилось, приедем еще, — говорят они.
А вот компания из Жодино недовольна. Иван и Ольга стоят у ограждения, которое отделяет массового зрителя от сцены у стелы. До сцены отсюда далеко — расстояние в проезжую часть.
— Чтобы сюда пройти и оказаться у заграждения, мы простояли два часа у КПП, представляете? — возмущена Ольга.
— К организации очень много вопросов, — добавляет Иван. — Вот мы приехали из другого города, а что мы видим? Никаких опознавательных знаков нигде. Спрашиваем у охранников: а как попасть через дорогу, к сцене? Нам говорят: чтобы подойти поближе — нужны билеты. Простите, какие билеты? Мы ехали именно на концерт, читали анонсы — нигде не было информации, что нужны какие-то билеты. Это бюджетное мероприятие, а к сцене не пускают. Я считаю, что каждый имеет право попасть на такой концерт.
Вместе с Иваном и Ольгой из Жодино приехали на концерт более юные ребята.
— Я очень Риту Дакоту послушать хочу, — говорит одна из девушек. — Но настроения уже нет. Мы стояли у КПП, думали, пустят ближе, а приходится смотреть с экранов. Зачем тогда нас было досматривать?
Жаловались гости и на отсутствие точек общепита.
— Раз не пускают людей ближе — ну поставили бы здесь, что ли, фудкорт.
Во время концерта многим, столпившимся у кордона, говорили: «К сцене только по приглашениям».
Стоит напомнить, что движение транспорта в городе 3 июля
Но не всем удалось сразу после концерта без проблем разойтись к остановкам общественного транспорта. Корреспондент TUT.BY сфотографировала толпы людей, которые около получаса не могли пересечь проспект Победителей. Переход не разрешали, хотя по проспекту тогда не шел никакой транспорт.
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