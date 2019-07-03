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На Сенненщине отметили День Независимости
04.07.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны
Источник материала: Голас Сененшчыны
Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия.
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Мы предлагаем фотоотчёт с мероприятия.
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