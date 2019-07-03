Празднование Дня Независимости на Будакошелевщине продолжалось до позднего вечера и завершилось совместным исполнением гимна и салютом.
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Празднование Дня Независимости на Будакошелевщине продолжалось до позднего вечера и завершилось совместным исполнением гимна и салютом
04.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Празднование Дня Независимости на Будакошелевщине продолжалось до позднего вечера и завершилось совместным исполнением гимна и салютом.
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Празднование Дня Независимости на Будакошелевщине продолжалось до позднего вечера и завершилось совместным исполнением гимна и салютом
Празднование Дня Независимости на Будакошелевщине продолжалось до позднего вечера и завершилось совместным исполнением гимна и салютом. ... ...
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