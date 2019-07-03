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Картина дня: День Независимости, акция "Беларусь помнит" и небоскреб Бурдж-Халифа в цветах белорусского флага

04.07.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня 3 июля

Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступают в адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений.

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, прошла по всей стране.

За годы независимости Беларусь уверенно стала на ноги и укрепила свои позиции самостоятельного государства. Такое мнение высказал во время празднования Дня Независимости в Витебске ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Николай Янов.

ФОТОФАКТ: Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости.

Беларусь отпраздновала День Независимости.

Масштабную военно-историческую реконструкцию показали на фестивале "Багратион".

На площади Победы в Гомеле в торжественной обстановке был открыт памятный знак легендарным братьям Лизюковым.

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Минска.

Создан первый том фотоальбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы".

Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину.

Министерство по налогам и сборам готовится ввести в эксплуатацию новую версию личного кабинета плательщика.

Миниатюрную копию Дворца Независимости презентовали в столичном Дворце культуры профсоюзов.

Беларусь и Латвия договорились о подготовке радиочастот для 5G.

Беларусь улучшила позицию в рейтинге скорости интернета.

Белоруска Анастасия Васкевич обновила национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем в Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте.

Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД.

В Литве из-за засухи объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июля

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню кооперации Республики Беларусь (06.07).

В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "Как обеспечивалась общественная безопасность в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь".

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведении XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". День Союзного государства".

В Республиканской художественной галерее (г.Минск, ул.Козлова, 3) в 17.00 состоится презентация нового республиканского проекта, посвященного теме Великой Отечественной войны и приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июля

75 лет назад началась Белостокская операция советских войск, в результате которой освобождены северо-западные районы Беларуси, форсированы реки Свислочь и Неман; советские войска вышли на подступы к границе с Восточной Пруссией.

75 лет назад в ходе Вильнюсской операции войсками 3-го Белорусского фронта освобождены Воложин, Сморгонь, Туров, Молодечно.

75 лет назад началась Барановичско-Слонимская операция советских войск.

50 лет назад открыт Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева.

50 лет назад состоялось открытие мемориального архитектурно-скульптурного комплекса "Хатынь" (Логойский р-н).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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