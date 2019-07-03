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Картина дня: День Независимости, акция "Беларусь помнит" и небоскреб Бурдж-Халифа в цветах белорусского флага
04.07.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня 3 июля
Беларусь намерена использовать все
За годы независимости
ФОТОФАКТ:
Беларусь отпраздновала
Масштабную военно-историческую реконструкцию показали
На площади Победы в Гомеле в торжественной обстановке был открыт
Минобороны России обнародовало
Создан первый том фотоальбома
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России
Министерство по налогам и сборам готовится ввести в эксплуатацию
Беларусь и Латвия договорились
Белоруска Анастасия Васкевич
В Литве из-за засухи объявлена
СЕГОДНЯ
Анонсы на 4 июля
В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню кооперации Республики Беларусь (06.07).
В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "Как обеспечивалась общественная безопасность в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь".
В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведении XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". День Союзного государства".
В Республиканской художественной галерее (г.Минск, ул.Козлова, 3) в 17.00 состоится презентация нового республиканского проекта, посвященного теме Великой Отечественной войны и приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 5 июля
75 лет назад началась Белостокская операция советских войск, в результате которой освобождены северо-западные районы Беларуси, форсированы реки Свислочь и Неман; советские войска вышли на подступы к границе с Восточной Пруссией.
75 лет назад в ходе Вильнюсской операции войсками 3-го Белорусского фронта освобождены Воложин, Сморгонь, Туров, Молодечно.
75 лет назад началась Барановичско-Слонимская операция советских войск.
50 лет назад открыт Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева.
50 лет назад состоялось открытие мемориального архитектурно-скульптурного комплекса "Хатынь" (Логойский р-н).
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Картина дня: День Независимости, акция "Беларусь помнит" и небоскреб Бурдж-Халифа в цветах белорусского флага
ВЧЕРА Картина дня 3 июля Читать далее на сайте БелТА
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