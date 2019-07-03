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Накануне 3 июля в Минобороны рассказали, что на салюте применят «новые фейерверочные изделия»
04.07.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 июля на сайте агентства «Минск-Новости был опубликован»
Журналисты поинтересовались, чем военные удивят зрителей во время салюта 3 июля.
«Секреты раскрывать не буду. Но скажу, что в этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали. Общую картину увидите на салюте», — рассказал командир патрульной роты комендантского батальона старшего лейтенанта Алексей Круглик.
Представители Минской военной комендатуры также заявили, что в местах проведения салюта обеспечат все меры безопасности, а радиусе 500 м от огневых позиций выставят оцепление.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Министерстве обороны Беларуси выразили соболезнования родным и близким погибшей, и пообещали оказать им необходимую помощь.
При этом в Минобороны заявили, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».
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После ЧП 3 июля во время салюта, в Минобороны заявили, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».
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