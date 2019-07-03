Накануне 3 июля в Минобороны рассказали, что на салюте применят «новые фейерверочные изделия»

Источник материала: Tut.by

2 июля на сайте агентства «Минск-Новости был опубликован» репортаж о подготовке Минской военной комендатуры к салюту.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Журналисты поинтересовались, чем военные удивят зрителей во время салюта 3 июля.

«Секреты раскрывать не буду. Но скажу, что в этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали. Общую картину увидите на салюте», — рассказал командир патрульной роты комендантского батальона старшего лейтенанта Алексей Круглик.

Представители Минской военной комендатуры также заявили, что в местах проведения салюта обеспечат все меры безопасности, а радиусе 500 м от огневых позиций выставят оцепление.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП . Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею. Еще несколько человек пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Министерстве обороны Беларуси выразили соболезнования родным и близким погибшей, и пообещали оказать им необходимую помощь.

При этом в Минобороны заявили, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».