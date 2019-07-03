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В «Ольманских болотах» и «Средней Припяти» запретили ставить палатки

04.07.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 15 июня 2019 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, ужесточены требования к размещению туристических палаток, сообщает «Медиа-Полесье».


Если раньше в заказниках «Средняя Припять» и «Ольманские болота» нельзя было размещать палаточные городки, то сейчас под запретом даже отдельные палатки, рассказал главный специалист Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Домнич.

Сегодня устанавливать их позволено только в специально оборудованных для этого местах, утвержденных решением местных исполнительных органов власти.

В заказнике «Средняя Припять» на Столинщине такие места имеются в районе гидроузла «Стахово», деревни Коробье, туристической базы «Доминик», у озер Кострубель и Вязок.

Четыре стоянки для туристов оборудованы в «Ольманских болотах».

Отныне на реках и водоемах в особо охраняемых территориях запрещено использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил. Исключением является водный транспорт органов пограничной службы, подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных юридических и физических лиц, если это определено положением о особо охраняемых природных территориях.

За нарушение требований данного закона предусматривается штраф в размере от 4 до 30 базовых величин.

 
 
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устанавливать их позволено только в специально оборудованных для этого местах
 
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