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Останки советского военного самолета и членов его экипажа обнаружили в Столинском районе
04.07.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рабочем поселке Речица поисковики нашли обломки самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает «
Место падения самолета поисковикам указал местный житель. Об этом ему в детстве рассказал дядя.
Поисками воздушного судна, пролежавшему в болоте более 75 лет, занялись сотрудники Музея военной истории. Информация подтвердилась. На поверхность были извлечены двигатель, фрагменты обшивки, кислородные баллоны, а также костные останки членов экипажа.
По номеру двигателя в военных архивах можно будет установить, что это был за самолет, его боевой путь, а также получить сведения о членах экипажа и разыскать их родственников.
Поисковые работы на месте обнаружения самолета временно приостановлены. В самое ближайшие дни их продолжат военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь.
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Место падения самолета поисковикам указал местный житель. Об этом ему в детстве рассказал дядя.
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