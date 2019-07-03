Останки советского военного самолета и членов его экипажа обнаружили в Столинском районе

Источник материала: Tut.by

В рабочем поселке Речица поисковики нашли обломки самолета времен Великой Отечественной войны, сообщает « Медиа-Полесье ».

Место падения самолета поисковикам указал местный житель. Об этом ему в детстве рассказал дядя.

Поисками воздушного судна, пролежавшему в болоте более 75 лет, занялись сотрудники Музея военной истории. Информация подтвердилась. На поверхность были извлечены двигатель, фрагменты обшивки, кислородные баллоны, а также костные останки членов экипажа.

По номеру двигателя в военных архивах можно будет установить, что это был за самолет, его боевой путь, а также получить сведения о членах экипажа и разыскать их родственников.

Поисковые работы на месте обнаружения самолета временно приостановлены. В самое ближайшие дни их продолжат военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь.