Каким был салют на День независимости в Витебске

Источник материала: Tut.by

Жители Витебска делятся в соцсетях фотографиями и видео салюта на День независимости на площади Победы в областном центре.

Праздничный фейерверк в Витебске начался на 40 минут раньше, чем обычно (не в 23.00, а в 22.20) и длился шесть минут.

Видео: Алексей Конов

К сожалению, в Минске вечером 3 июля во время праздничного салюта произошло ЧП . Погибла женщина, несколько человек пострадали.