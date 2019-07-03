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Каким был салют на День независимости в Витебске

04.07.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Витебска делятся в соцсетях фотографиями и видео салюта на День независимости на площади Победы в областном центре.

Праздничный фейерверк в Витебске начался на 40 минут раньше, чем обычно (не в 23.00, а в 22.20) и длился шесть минут.

Видео: Алексей Конов

К сожалению, в Минске вечером 3 июля во время праздничного салюта произошло ЧП. Погибла женщина, несколько человек пострадали.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Праздничный фейерверк в Витебске начался на 40 минут раньше, чем обычно (не в 23.00, а в 22.20) и длился шесть минут.
 
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