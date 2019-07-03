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Каким был салют на День независимости в Витебске
04.07.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебска
Праздничный фейерверк в Витебске начался на 40 минут раньше, чем обычно (не в 23.00, а в 22.20) и длился шесть минут.
Видео: Алексей Конов
К сожалению, в Минске вечером 3 июля во время праздничного салюта
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Праздничный фейерверк в Витебске начался на 40 минут раньше, чем обычно (не в 23.00, а в 22.20) и длился шесть минут.
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